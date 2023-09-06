У Словаччині астроном зафіксував рідкісні червоні блискавки (вражаюче фото)

Астроном зі Словаччини зняв рідкісне яскраве явище у небі. Червоні блискавки, що стріляють вгору, відомі як спрайт, спалахнули у верхніх шарах атмосфери Землі під час грози.

Станіслав Канянський, астроном з обсерваторії Банська Бистриця в Словаччині, зробив фото біля свого будинку в Латках. Червона блискавка ненадовго зависла в повітрі, як гігантська медуза, під час грози над центральною Європою, повідомляє Space.

Яскрава, зигзагоподібна структура мала понад 31 милю (50 кілометрів) у поперечнику й проіснувала лише кілька часток секунди, перш ніж зникнути.

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Спрайти, або стратосферні збурення в результаті інтенсивної електризації грози, створюються, коли електричні розряди від блискавки стріляють вгору, часто на додаток до звичайної низхідної траєкторії. За даними NASA, ці розряди створюють довгі нитки плазми або іонізованого газу в іоносфері.

Спрайти були офіційно виявлені на початку 1990-х років, коли космічні човники NASA зробили перші чіткі зображення цього явища. Але червону блискавку виявилося важко вивчити, оскільки вона дуже короткочасна.

Зараз вчені вважають, що спрайти можуть бути частково спровоковані порушеннями в атмосферній плазмі, спричиненими крихітними об’єктами, такими як метеори, але точний механізм цього явища досі неясний.

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