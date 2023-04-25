Если смартфон начал тормозить: как освободить место на гаджете

Когда смартфон начинает медленно работать, это может быть следствием заполнения внутренней памяти. Некоторые программы могут стать менее эффективными, а некоторые могут даже перестать работать должным образом. Один из главных источников засорения файловой системы – это мессенджеры.

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Мессенджеры обычно сохраняют все файлы мультимедиа, которые вы делитесь в своих чатах, а также все текстовые или голосовые сообщения. Это занимает значительное количество места на вашем смартфоне, что снижает эффективность устройства.

Для предотвращения заполнения памяти можно запретить мессенджерам автоматическое сохранение фотографий и видео на ваш смартфон. Это можно сделать, изменив настройки программы.

Перейдите в раздел "Настройки" в мессенджере и найдите вкладку "Использование данных и хранилища". Затем выключите "Автозагрузка". Это не только снизит нагрузку на память вашего смартфона, но и сэкономит мобильный трафик.

Не забудьте очистить кэш, чтобы освободить дополнительное место на устройстве. Это можно сделать через настройку самого мессенджера или через настройку вашего смартфона. Если вы хотите, чтобы ваш смартфон оставался эффективным, необходимо своевременно освобождать место в памяти и поддерживать правильные настройки приложений.

Если на гаджете появились царапины и затертости, отполировать экран смартфона или планшета легко, но делать это следует осторожно, чтобы не повредить его. Избавиться от царапин на экране смартфона можно легко с помощью зубной пасты.

Аккумулятор телефона может быстро разряжаться из-за одной распространенной ошибки, которую допускают пользователи. Это приводит к износу компонентов вашего гаджета.

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