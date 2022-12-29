Если телефон начал медленно работать: несколько простых трюков, чтобы устранить проблему
Со временем любой телефон может начать "тормозить" и работать гораздо медленнее. Такая проблема возникает как у Android, так и iPhone.
Самый простой способ – почистить кэш или отключить анимацию интерфейса. Можно также попытаться перезагрузить устройство. Больше о других методах читайте ниже.
Перезагрузите ваш гаджет
Одним из самым банальным способом "починить" смартфон, ставший медленным или что-то подвисшим, является простая перезагрузка.
Благодаря этому перезапустятся все системные процессы, закроются фоновые программы и удаляются временные файлы.
Обновите программное обеспечение
Обновление ПО помогает исправить разные баги и ошибки. Они могут возникать в предыдущих версиях операционной системы.
Как установить по умолчанию на Android и iPhone%
- Настройка "Общие".
- "Обновление системы" (iOS) или "Система"/"Обновление системы" на Android.
Очистите кэш вручную
Когда накопилось слишком много кэша, телефон может начать "подвисать".
Как очистить на Android:
- Зайдите в "Настройки".
- Выберите "Хранилище".
- Функция "Освободить место". После подтвердите действие.
На айфонах в настройках этого нет, поскольку кэш очищается самостоятельно при перезагрузке устройства. Однако нужно чистить кэш в мессенджерах.
Избавьтесь от ненужных программы
Не требуется хранить на телефоне различные приложения-фонарики, очистители памяти и деинсталляторы. Если избавиться от них, то память телефона освободится и гаджет станет ловчее.
Как избавиться от ненужных данных на телефоне:
- Зайдите в "Настройки".
- Выберите "Хранилище" и "Другие приложения" в Android/"Общие" и "Хранилище" на iOS.
- Проверьте приложения, которые занимают больше всего пространства.
- Выберите "Удалить данные".
Анимации и другие эффекты лучше отключить
Процессор телефон быстрее перегревается, если вы используете различные анимации перехода и т.д. Они сказываются на автономности устройства. Поэтому лучше отключить все дополнительные элементы и оставьте наиболее нужные.
Сохраняйте данные на карте памяти
Вы можете хранить приложения на SD-карте телефона, а не во внутренней памяти. Это значительно повысит производительность.
Вернитесь к заводским настройкам
Если ситуация чрезвычайно критична, а другие методы не помогают, сбросьте телефон до заводских настроек. Все данные, сохраненные в памяти смартфона, удаляются. Поэтому сделайте резервную копию всех данных в облако, или же на карту памяти перенесите данные.
Напомним, что украинцы живут в условиях постоянных отключений электроэнергии из-за обстрелов россиян объектов энергетики. Поэтому заряжать телефон по несколько раз в день – обычное дело. Что будет с гаджетом, если это делать?
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