Если телефон начал медленно работать: несколько простых трюков, чтобы устранить проблему

Как заставить старый или слабый смартфон работать быстрее – телефон не работает

Со временем любой телефон может начать "тормозить" и работать гораздо медленнее. Такая проблема возникает как у Android, так и iPhone.

Самый простой способ – почистить кэш или отключить анимацию интерфейса. Можно также попытаться перезагрузить устройство. Больше о других методах читайте ниже.

Перезагрузите ваш гаджет

Одним из самым банальным способом "починить" смартфон, ставший медленным или что-то подвисшим, является простая перезагрузка.

Благодаря этому перезапустятся все системные процессы, закроются фоновые программы и удаляются временные файлы.

Обновите программное обеспечение

Обновление ПО помогает исправить разные баги и ошибки. Они могут возникать в предыдущих версиях операционной системы.

Как установить по умолчанию на Android и iPhone%

Настройка "Общие".

"Обновление системы" (iOS) или "Система"/"Обновление системы" на Android.

Очистите кэш вручную

Когда накопилось слишком много кэша, телефон может начать "подвисать".

Как очистить на Android:

Зайдите в "Настройки".

Выберите "Хранилище".

Функция "Освободить место". После подтвердите действие.

На айфонах в настройках этого нет, поскольку кэш очищается самостоятельно при перезагрузке устройства. Однако нужно чистить кэш в мессенджерах.

Избавьтесь от ненужных программы

Не требуется хранить на телефоне различные приложения-фонарики, очистители памяти и деинсталляторы. Если избавиться от них, то память телефона освободится и гаджет станет ловчее.

Как избавиться от ненужных данных на телефоне:

Зайдите в "Настройки".

Выберите "Хранилище" и "Другие приложения" в Android/"Общие" и "Хранилище" на iOS.

Проверьте приложения, которые занимают больше всего пространства.

Выберите "Удалить данные".

Анимации и другие эффекты лучше отключить

Процессор телефон быстрее перегревается, если вы используете различные анимации перехода и т.д. Они сказываются на автономности устройства. Поэтому лучше отключить все дополнительные элементы и оставьте наиболее нужные.

Сохраняйте данные на карте памяти

Вы можете хранить приложения на SD-карте телефона, а не во внутренней памяти. Это значительно повысит производительность.

Вернитесь к заводским настройкам

Если ситуация чрезвычайно критична, а другие методы не помогают, сбросьте телефон до заводских настроек. Все данные, сохраненные в памяти смартфона, удаляются. Поэтому сделайте резервную копию всех данных в облако, или же на карту памяти перенесите данные.

Напомним, что украинцы живут в условиях постоянных отключений электроэнергии из-за обстрелов россиян объектов энергетики. Поэтому заряжать телефон по несколько раз в день – обычное дело. Что будет с гаджетом, если это делать?

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