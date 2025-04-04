'Если вы не заинтересованы в мире, то затягиваете процесс' – Рубио подтвердил нарушение режима энергетического перемирия Россией

Государственный секретарь США Марко Рубио во время брифинга в Брюсселе подтвердил, что соглашение о частичном прекращении огня между Украиной и Россией было нарушено несколько раз. Рубио отметил, что настоящая готовность России к мирному урегулированию станет очевидной в ближайшие недели. По его мнению, сам факт участия обеих сторон в переговорном процессе уже близок к перспективе мира.

"Если вы действительно заинтересованы в мире, вы прекращаете огонь и прекращаете боевые действия. После этого предлагаете условия, на которых готовы завершить войну. И эти условия должны быть адекватными", – подчеркнул госсекретарь. Об этом сообщает Общественное.

Соединенные Штаты готовятся к разным сценариям развития событий, но надеются избежать затягивания процесса. По словам Рубио, Россия отказалась от полного прекращения огня, а теперь нарушает условия и частичного перемирия.

На переговорах в Саудовской Аравии с участием США обе стороны конфликта согласились воздержаться от ударов по энергетической инфраструктуре друг друга и от военных действий в Черном море.

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Однако в течение периода "энергетического перемирия" российские войска повредили объекты в нескольких украинских областях, что привело к масштабным обесточениям. В то же время, Россия пытается переложить ответственность на Украину, обвиняя ее в атаках на энергетические объекты.

Генеральный штаб Украины 3 апреля предупредил о подготовке российским МИДом нового информационного фейка в этом контексте. Мониторинг соблюдения режима тишины должны были проводить США, которым украинская сторона уже передала доказательства нарушений со стороны России.

Напомним, Трамп признал, что конфликт в Овальном кабинете был частью стратегии давления на Украину.

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