'Есть большой вызов': в Минэнерго рассказали, будут ли выключать свет осенью

В Украине возможны повторные атаки окупантов на энергосистему. Операторы систем распределения подготовили графики отключения света.

Об этом сообщила заместитель министра энергетики Светлана Гринчук в эфире телемарафона. Она отметила, что графики отключения света будут внедрены только тогда, когда атаки ВС РФ и повреждения будут сильными.

"У нас есть один большой вызов – это повторные атаки россиян на нашу энергосистему. Конечно, мы их ожидаем. По данным нашей и мировой разведки, россияне планируют продолжать атаки на энергосистему", – сказала Светлана Гринчук.

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По ее словам, по готовности генерации и распределительных сетей не планируется отключение света и блекаутов. Кроме этого, в этом году у Украины более качественные системы ПВО, а у энергетиков больше знаний.

"Мы надеемся, что в этом году нам удастся быть более готовыми к атакам и быстрее восстанавливаться, если все же какие-нибудь повреждения будут", - добавила Гринчук.

Напомним, в октябре этого года гражданам Украины не нужно будет лично обращаться за пересчетом жилищных субсидий на отопительный сезон 2023-2024 годов. Ведь Пенсионный фонд Украины автоматически проведет этот процесс.

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