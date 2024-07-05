Эти повербанки будут заряжать несколько гаджетов одновременно: три популярные модели
В Украине продолжаются отключения электричества, а значит, повербанк снова становится незаменимым для ваших гаджетов. Есть повербанки, которые могут заряжать несколько устройств сразу.
Предлагаем узнать, как выбрать повербанк, который сможет зарядить не только ваш смартфон, но и другие гаджеты. Один мощный повербанк займет меньше места в сумке, чем несколько маленьких.
Многие модели способны заряжать несколько устройств одновременно без потери скорости. Вам не придется искать несколько розеток, чтобы зарядить все гаджеты.
Вас также заинтересует: Генераторы в Украине "под прицелом": какие штрафы ждут нарушителей по использованию
Какие свойства следует учесть при выборе повербанка с несколькими портами зарядки?
- Емкость. Чем больше емкость, тем больше раз вы сможете зарядить свои гаджеты.
- Мощность. От мощности зависит скорость зарядки. Для зарядки ноутбука вам понадобится повербанк с мощностью не менее 65 Вт.
- Количество и типы портов. Убедитесь, что повербанк имеет порты, подходящие для ваших гаджетов.
- Наличие дополнительных функций. Некоторые повербанки имеют фонарик, дисплей, показывающий уровень заряда или возможность заряжать устройства беспроводным способом.
Вот несколько моделей повербанков с несколькими портами зарядки, которые рекомендует NV Техно:
1. Xiaomi Mi Power Bank (PB2022ZM) – 999 грн
- Емкость: 20000 мАч
- Мощность: 22,5 Вт
- Количество портов: 2 USB-A, 1 USB-C, 1 Micro USB
- Дополнительные функции: режим маломощной зарядки, быстрая зарядка
2. Baseus Bipow 30000 мАч – 1599 грн
- Емкость: 30000 мАч
- Мощность: 15 Вт
- Количество портов: 2 USB-A, 1 USB-C
- Дополнительные функции: индикатор заряда
3. Promate PowerMag-10Pro – 1299 грн
- Емкость: 10000 мАч
- Мощность: 20 Вт (беспроводная) + 20 Вт (Type-A) + 20 Вт (Type-C)
- Количество портов: 1 беспроводной MagSafe, 1 USB-A, 1 USB-C
- Дополнительные функции: беспроводная зарядка, Power Delivery, Quick Charge 3.0.
Напомним, ранее мы рассказывали, как изменились цены на зарядные станции в Украине и есть ли вообще налицо.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!