Ці повербанки будуть заряджати кілька гаджетів одночасно: три популярні моделі

В Україні тривають відключення електрики, а значить, повербанк знову стає незамінним для ваших гаджетів. Існують повербанки, що можуть заряджати кілька пристроїв одночасно.

Пропонуємо дізнатися, як вибрати повербанк, який зможе зарядити не лише ваш смартфон, а й інші гаджети. Один потужний повербанк займе менше місця в сумці, ніж кілька маленьких.

Багато моделей здатні заряджати кілька пристроїв одночасно без втрати швидкості. Вам не доведеться шукати кілька розеток, щоб зарядити всі свої гаджети.

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Які характеристики слід враховувати при виборі повербанка з кількома портами зарядки?

Місткість. Чим більше місткість, тим більше разів ви зможете зарядити свої гаджети.

Потужність. Від потужності залежить швидкість зарядки. Для зарядки ноутбука вам знадобиться повербанк з потужністю не менше 65 Вт.

Кількість і типи портів. Переконайтеся, що повербанк має порти, які підходять для ваших гаджетів.

Наявність додаткових функцій. Деякі повербанки мають ліхтарик, дисплей, що показує рівень заряду, або можливість заряджати пристрої бездротовим способом.

Ось кілька моделей повербанків з кількома портами зарядки, які рекомендує NV Техно:

1. Xiaomi Mi Power Bank (PB2022ZM) - 999 грн

Місткість: 20000 мАг

Потужність: 22,5 Вт

Кількість портів: 2 USB-A, 1 USB-C, 1 Micro USB

Додаткові функції: режим малопотужної зарядки, швидке заряджання

2. Baseus Bipow 30000 мАг - 1599 грн

Місткість: 30000 мАг

Потужність: 15 Вт

Кількість портів: 2 USB-A, 1 USB-C

Додаткові функції: індикатор заряду

3. Promate PowerMag-10Pro - 1299 грн

Місткість: 10000 мАг

Потужність: 20 Вт (бездротова) + 20 Вт (Type-A) + 20 Вт (Type-C)

Кількість портів: 1 бездротовий MagSafe, 1 USB-A, 1 USB-C

Додаткові функції: бездротова зарядка, Power Delivery, Quick Charge 3.0.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як змінилися ціни на зарядні станції в Україні і чи є взагалі в наявності.

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