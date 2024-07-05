Ці повербанки будуть заряджати кілька гаджетів одночасно: три популярні моделі
В Україні тривають відключення електрики, а значить, повербанк знову стає незамінним для ваших гаджетів. Існують повербанки, що можуть заряджати кілька пристроїв одночасно.
Пропонуємо дізнатися, як вибрати повербанк, який зможе зарядити не лише ваш смартфон, а й інші гаджети. Один потужний повербанк займе менше місця в сумці, ніж кілька маленьких.
Багато моделей здатні заряджати кілька пристроїв одночасно без втрати швидкості. Вам не доведеться шукати кілька розеток, щоб зарядити всі свої гаджети.
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Які характеристики слід враховувати при виборі повербанка з кількома портами зарядки?
- Місткість. Чим більше місткість, тим більше разів ви зможете зарядити свої гаджети.
- Потужність. Від потужності залежить швидкість зарядки. Для зарядки ноутбука вам знадобиться повербанк з потужністю не менше 65 Вт.
- Кількість і типи портів. Переконайтеся, що повербанк має порти, які підходять для ваших гаджетів.
- Наявність додаткових функцій. Деякі повербанки мають ліхтарик, дисплей, що показує рівень заряду, або можливість заряджати пристрої бездротовим способом.
Ось кілька моделей повербанків з кількома портами зарядки, які рекомендує NV Техно:
1. Xiaomi Mi Power Bank (PB2022ZM) - 999 грн
- Місткість: 20000 мАг
- Потужність: 22,5 Вт
- Кількість портів: 2 USB-A, 1 USB-C, 1 Micro USB
- Додаткові функції: режим малопотужної зарядки, швидке заряджання
2. Baseus Bipow 30000 мАг - 1599 грн
- Місткість: 30000 мАг
- Потужність: 15 Вт
- Кількість портів: 2 USB-A, 1 USB-C
- Додаткові функції: індикатор заряду
3. Promate PowerMag-10Pro - 1299 грн
- Місткість: 10000 мАг
- Потужність: 20 Вт (бездротова) + 20 Вт (Type-A) + 20 Вт (Type-C)
- Кількість портів: 1 бездротовий MagSafe, 1 USB-A, 1 USB-C
- Додаткові функції: бездротова зарядка, Power Delivery, Quick Charge 3.0.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як змінилися ціни на зарядні станції в Україні і чи є взагалі в наявності.
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