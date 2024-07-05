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Эти повербанки будут заряжать несколько гаджетов одновременно: три популярные модели

Былим Елена

Эти повербанки будут заряжать несколько гаджетов одновременно: три популярные модели
Какой должен быть павербанк. Источник: Evan Mahmud Shuvo/pexels.com

В Украине продолжаются отключения электричества, а значит, повербанк снова становится незаменимым для ваших гаджетов. Есть повербанки, которые могут заряжать несколько устройств сразу.

Предлагаем узнать, как выбрать повербанк, который сможет зарядить не только ваш смартфон, но и другие гаджеты. Один мощный повербанк займет меньше места в сумке, чем несколько маленьких.

Многие модели способны заряжать несколько устройств одновременно без потери скорости. Вам не придется искать несколько розеток, чтобы зарядить все гаджеты.

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Какие свойства следует учесть при выборе повербанка с несколькими портами зарядки?

  • Емкость. Чем больше емкость, тем больше раз вы сможете зарядить свои гаджеты.
  • Мощность. От мощности зависит скорость зарядки. Для зарядки ноутбука вам понадобится повербанк с мощностью не менее 65 Вт.
  • Количество и типы портов. Убедитесь, что повербанк имеет порты, подходящие для ваших гаджетов.
  • Наличие дополнительных функций. Некоторые повербанки имеют фонарик, дисплей, показывающий уровень заряда или возможность заряжать устройства беспроводным способом.

Вот несколько моделей повербанков с несколькими портами зарядки, которые рекомендует NV Техно:

1. Xiaomi Mi Power Bank (PB2022ZM) – 999 грн

  • Емкость: 20000 мАч
  • Мощность: 22,5 Вт
  • Количество портов: 2 USB-A, 1 USB-C, 1 Micro USB
  • Дополнительные функции: режим маломощной зарядки, быстрая зарядка

2. Baseus Bipow 30000 мАч – 1599 грн

  • Емкость: 30000 мАч
  • Мощность: 15 Вт
  • Количество портов: 2 USB-A, 1 USB-C
  • Дополнительные функции: индикатор заряда

3. Promate PowerMag-10Pro – 1299 грн

  • Емкость: 10000 мАч
  • Мощность: 20 Вт (беспроводная) + 20 Вт (Type-A) + 20 Вт (Type-C)
  • Количество портов: 1 беспроводной MagSafe, 1 USB-A, 1 USB-C
  • Дополнительные функции: беспроводная зарядка, Power Delivery, Quick Charge 3.0.

Напомним, ранее мы рассказывали, как изменились цены на зарядные станции в Украине и есть ли вообще налицо.

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