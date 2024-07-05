Эти повербанки будут заряжать несколько гаджетов одновременно: три популярные модели

В Украине продолжаются отключения электричества, а значит, повербанк снова становится незаменимым для ваших гаджетов. Есть повербанки, которые могут заряжать несколько устройств сразу.

Предлагаем узнать, как выбрать повербанк, который сможет зарядить не только ваш смартфон, но и другие гаджеты. Один мощный повербанк займет меньше места в сумке, чем несколько маленьких.

Многие модели способны заряжать несколько устройств одновременно без потери скорости. Вам не придется искать несколько розеток, чтобы зарядить все гаджеты.

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Какие свойства следует учесть при выборе повербанка с несколькими портами зарядки?

Емкость. Чем больше емкость, тем больше раз вы сможете зарядить свои гаджеты.

Мощность. От мощности зависит скорость зарядки. Для зарядки ноутбука вам понадобится повербанк с мощностью не менее 65 Вт.

Количество и типы портов. Убедитесь, что повербанк имеет порты, подходящие для ваших гаджетов.

Наличие дополнительных функций. Некоторые повербанки имеют фонарик, дисплей, показывающий уровень заряда или возможность заряжать устройства беспроводным способом.

Вот несколько моделей повербанков с несколькими портами зарядки, которые рекомендует NV Техно:

1. Xiaomi Mi Power Bank (PB2022ZM) – 999 грн

Емкость: 20000 мАч

Мощность: 22,5 Вт

Количество портов: 2 USB-A, 1 USB-C, 1 Micro USB

Дополнительные функции: режим маломощной зарядки, быстрая зарядка

2. Baseus Bipow 30000 мАч – 1599 грн

Емкость: 30000 мАч

Мощность: 15 Вт

Количество портов: 2 USB-A, 1 USB-C

Дополнительные функции: индикатор заряда

3. Promate PowerMag-10Pro – 1299 грн

Емкость: 10000 мАч

Мощность: 20 Вт (беспроводная) + 20 Вт (Type-A) + 20 Вт (Type-C)

Количество портов: 1 беспроводной MagSafe, 1 USB-A, 1 USB-C

Дополнительные функции: беспроводная зарядка, Power Delivery, Quick Charge 3.0.

Напомним, ранее мы рассказывали, как изменились цены на зарядные станции в Украине и есть ли вообще налицо.

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