Эти средства есть на каждой кухне: как быстро почистить микроволновку, 5 простых лайфхаков

Если неправильно ухаживать за микроволновкой и несвоевременно ее мыть, то она будет работать некорректно. Предлагаем вам варианты, как можно быстро помыть микроволновку, не используя химические моющие средства.

Эти "народные методы" справятся с загрязнением не хуже химических моющих средств. Наберитесь терпения и попробуйте использовать хотя бы один из методов.

Если вы решили помыть микроволновку, учтите, что сначала нужно отключить ее из розетки. Мыть ее также нужно с минимальным количеством воды, чтобы не причинить вреда электронным элементам. Нельзя использовать губки с жесткой поверхностью. СВЧ-печь можно вымыть с помощью моющего средства. Налейте средство на увлажненную губку и вставьте. Эту пену нужно нанести по всем поверхностям печи и не смывать со стен около получаса. Затем влажной тряпкой стереть ее вместе с остатками загрязнения.

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Можно также взять губку, сможемую в моечном растворе, положить ее в микроволновку на вращающуюся тарелку и включить СВЧ-печку на минимальной мощности на пол минуты. За это время пара средства обволакивают налет жира и высохшие остатки пищи. После отключите печку и отмойте поверхность.

Можно попробовать и так называемый паровой метод – чашку или миску с обычной водой нужно поставить в печь СВЧ. Затем запустите микроволновку на десять-пятнадцать минут с максимальной мощностью. Жидкость в сосуде начнет закипать и обволакивать паром середину печки. Такой эффект распаривает засохшие пятна, налипшие к поверхностям кусочки пищи, размягчает жировые брызги. Когда СВЧ-печь выключите, отсоедините от розетки, возьмите губку и протрите все поверхности.

Можно попробовать содовый раствор. В широкий сосуд (не металлический) налейте теплой воды и растворите в ней две столовые ложки соды. Размешайте, чтобы она растворилась. Этот сосуд нужно поставить на вращающуюся тарелку в СВЧ и запустить на максимальную мощность на пять-десять минут. Затем обесточьте микроволновку и тщательно протрите загрязненные поверхности.

Можно использовать лимонную кислоту или уксус. Нужно произвести раствор с равными частями уксуса (9%) и воды. Для начала нужно протереть стенки смоченной в этом составе тряпкой. Если этого окажется недостаточно, можно чашку с уксусом поместить в печь и запустить ее на несколько минут до закипания раствора. Самое главное, жидкости в чашке должно быть немного, чтобы она не выплеснулась на поверхность, иначе покрытие может повредиться. И еще во время процедуры необходимо открыть окна для проветривания.

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Лимонная кислота используется аналогичным образом – в воде растворяется несколько ложечек кислоты и этим составом протирается начинка микроволновки. Усилить эффект может полуминутный подогрев раствора на полной мощности в печке. Также помочь отмыть помогут цитрусовые или кожуры от них. Кожи или частицы цитрусовых нужно поместить в стеклянную посуду и залить водой. Сосуд с заготовкой нужно поставить в печь и запустить на пять-десять минут. Когда вода начнет кипеть, из шкур начнут выделяться эфирные компоненты, пары которых конденсатом осядут на внутренних поверхностях. Они смягчают присохшую грязь. После отключения печи нужно влажной тряпочкой нужно будет протереть внутренности СВЧ влажной тряпкой или губкой.

А еще можно взять лимон, разрезать пополам и хорошо протереть им микроволновку, оставить на пол часа, а затем смыть.

Микроволновая печь сегодня стоит почти на каждой кухне, поэтому следует знать , как правильно ее устанавливать и почему нельзя ставить микроволновку на холодильник.

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