Ці засоби є на кожній кухні: як швидко почистити мікрохвильовку, 5 простих лайфхаків

Якщо неправильно доглядати за мікрохвильовою пічкою та невчасно її мити, то вона працюватиме некоректно. Пропонуємо вам варіанти, як можна швидко помити мікрохвильовку, не використовуючи хімічних мийних засобів.

Ці "народні методи" справляться із забрудненням не гірше з хімічні мийні засоби. Тож наберіться терпіння та спробуйте використати хоча б один з методів.

Якщо ви вирішили помити мікрохвильовку, зауважте, що спочатку потрібно вимкнути її з розетки. Мити її також потрібно з мінімальною кількістю води, щоб не завдати шкоди електронним елементам. Не можна використовувати губки з жорсткою поверхнею. СВЧ-піч можна вимити за допомогою засобу для миття посуду. Налийте засіб на зволожену губку та зпініть. Цю піну треба нанести по всіх поверхнях печі і не змивати зі стінок близько пів години. Потім вологою ганчіркою стерти її разом із залишками забруднення.

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Можна також взяти губку, зможену у мийному розчині, покласти її в мікрохвильовку на обертову тарілку та увімкнути СВЧ-пічку на мінімальній потужності на пів хвилини. За цей час пари засобу обволікають наліт жиру і присохлі залишки їжі. Після відключіть пічку та відмийте поверхні.

Можна спробувати й так званий паровий метод – чашку або миску зі звичайною водою потрібно поставити в піч СВЧ. Потім запустіть мікрохвильовку на десять-п'ятнадцять хвилин з граничною потужністю. Рідина в посудині почне закипати й обволікати парою середину пічки. Такий ефект розпарює засохлі плями, налиплі до поверхонь шматочки їжі, розм'якшує жирові бризки. Коли СВЧ-піч вимкнете, то від'єднайте від розетки, візьміть губку і протріть всі поверхні.

Можна спробувати содовий розчин. У широку посудину (не металеву) налийте теплої води та розчиніть у ній дві столові ложки соди. Розмішайте, аби вона розчинилася. Цю посудину треба поставити на обертову тарілку в СВЧ та запустити на максимальну потужність на п'ять-десять хвилин. Потім знеструмте мікрохвильовку та ретельно протріть забруднені поверхні.

Можна використати лимонну кислоту або оцет. Потрібно зробити розчин з рівними частинами оцту (9%) і води. Для початку потрібно протерти стінки змоченою в цьому складі ганчіркою. Якщо цього виявиться недостатньо, то можна чашку з оцтом помістити в піч і запустити її на кілька хвилин до закипання розчину. Найголовніше, рідини в чашці повинно бути небагато, щоб вона не вихлюпнулася на поверхню, інакше покриття може пошкодитися. І ще під час процедури потрібно відкрити вікна для провітрювання.

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Лимонна кислота використовується аналогічним чином – у воді розчиняється кілька ложечок кислоти і цим складом протирається внутрішність мікрохвильовки. Посилити ефект може півхвилинний підігрів розчину на повній потужності в грубці. Також допомогти відмити допоможуть цитрусові або шкірки від них. Шкірки або частинки цитрусових треба помістити в скляний посуд і залити водою. Посудину із заготовкою треба поставити у піч та запустити її на п'ять-десять хвилин. Коли вода почне кипіти, зі шкірок почнуть виділятися ефірні компоненти, пари яких конденсатом осядуть на внутрішніх поверхнях. Вони пом'якшать присохлий бруд. Після відключення печі потрібно вологою ганчірочкою треба буде протерти нутрощі СВЧ вологою ганчіркою, або губкою.

А ще можна взяти лимон, розрізати його навпіл та гарно протерти ним мікрохвильовку, залишити на пів години, а потім змити.

Мікрохвильова піч сьогодні стоїть майже на кожній кухні, тому слід знати як правильно її встановлювати та чому не можна ставити мікрохвильовку на холодильник.

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