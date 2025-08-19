Грози та шквали накриють Україну: які області опиняться під ударом негоди

Цього тижня у кількох регіонах України прогнозують інтенсивні опади. Подекуди очікуються грозові явища та шквальний вітер.

Такою інформацією поділився у своєму прогнозі синоптик Ігор Кібальчич, пише Meteoprog.ua. Протягом цього тижня територією України рухатимуться атмосферні фронти разом із зонами підвищеного тиску.

Це призведе до мінливої погоди та перепадів атмосферного тиску. Подекуди відчуватимуться й пориви сильного вітру.

За словами метеоролога, опади випадатимуть періодично та матимуть різну силу. Ігор Кібальчич уточнив, у яких регіонах варто готуватися до потужних злив.

У вівторок, 19 серпня, завдяки впливу антициклону по всій Україні встановиться малохмарна погода без опадів. Аналогічна ситуація збережеться й у середу, 20 серпня – дощів не прогнозують.

У четвер, 21 серпня, більшість регіонів ще матимуть суху та відносно спокійну погоду. Водночас у західних областях удень розпочнуться дощі з грозами. Подекуди можливі сильні зливи та шквальний вітер із поривами 15–20 м/с.

У п’ятницю, 22 серпня, західні й північні області накриє похмура, дощова та прохолодна погода. Натомість на решті території країни збережеться спека та сухість.

У суботу, 23 серпня, грозові дощі пройдуть у північних і центральних регіонах, а вдень опади можливі місцями й на Сході та Півдні країни. Водночас західні області вже залишаться без дощів.

У неділю, 24 серпня, по всій Україні встановиться прохолодна та стабільна погода. Завдяки впливу антициклону опадів не прогнозують.

