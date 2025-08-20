Доплата у 1000 гривень кожного місця: хто з українських пенсіонерів має право

В Україні пенсіонери, окрім основної щомісячної виплати, можуть розраховувати і на додаткову фінансову підтримку. Йдеться не лише про надбавки для людей старшого віку, а й про спеціальні виплати, передбачені законом "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною". Саме він визначає, хто має право щомісяця отримувати майже тисячу гривень понад основну пенсію.

Додаткові кошти призначаються тим, хто зробив значний внесок у розвиток держави або досяг видатних успіхів у професійній діяльності. Така підтримка є постійною і закріплена в держбюджеті. Зокрема, право на надбавку мають Герої України, кавалери ордена Героїв Небесної Сотні та ті, хто після проголошення незалежності отримав не менше чотирьох державних нагород. Додаткову виплату можуть отримувати й народні артисти та інші почесні звання, надані після 1991 року. Про це пише Новини.LIVE.

Окремо в законі передбачено виплати для багатодітних матерів, які народили і виховали більше п’яти дітей до шестирічного віку. Якщо мати померла чи була позбавлена батьківських прав, таке право переходить до батька. У розрахунок включаються й усиновлені діти.

Сума надбавки залежить від прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян і становить 35–40% від нього. На сьогодні це 826–944 гривні щомісяця. Хоча у 2025 році розмір прожиткового мінімуму ще не змінювався, його можуть підвищити з 1 січня наступного року. Тоді і розмір доплат автоматично зросте.

