Дрони атакували російський Волгоград: є влучання у НПЗ, зайнялась пожежа (фото, відео)

У ніч на 19 серпня у Волгограді пролунала серія вибухів, після чого загорілися об’єкти інфраструктури. За словами місцевих жителів, у небі над містом чули близько десяти вибухів, було видно спалахи й загоряння.

Через інцидент тимчасово зупиняв роботу місцевий аеродром. Про це повідомляють російські пабліки, ЗМІ та офіційні особи РФ.

Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров заявив, що внаслідок падіння уламків безпілотника загорілася покрівля одного з корпусів міської лікарні №16, а також сталося займання на території нафтопереробного заводу.

Раніше ми розповідали, що дрони атакували російський Волгоград, було влучання в НПЗ.

