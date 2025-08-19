На квиток претендують по 7 пасажирів: в УЗ назвали найпопулярніші потяги в Україні

Протягом тижня з 11 по 17 серпня "Укрзалізниця" перевезла понад 644 тисячі пасажирів. З них понад 15% квитків було придбано на п’ять найбільш популярних напрямків: з Києва до Львова, Одеси, Харкова, Перемишля та Дніпра. До прикладу, на маршрут Київ–Львів попит на квитки перевищував пропозицію у сім разів.

За даними перевізника, порівняно з минулим роком пасажиропотік збільшився на 30 тисяч осіб, а середня кількість пасажирів у вагоні зросла на 36, досягнувши 476 осіб.

Які напрямки найпопулярніші

"Укрзалізниця" працює в умовах найінтенсивнішого серпневого періоду пасажирських перевезень. За багатьма популярними напрямками попит досі суттєво перевищує пропозицію місць", – заявили в перевізнику", – повідомили в компанії.

Повідомляється, що загалом "Укрзалізниця" перевезла 644 620 пасажирів, однак на деякі поїзди попит був в 3-7 разів більший за кількість наявних місць. Серед найбільш затребуваних напрямків минулого тижня були:

Київ – Львів : пошуки – 151 615, місця – 21 814;

: пошуки – 151 615, місця – 21 814; Київ – Одеса : пошуки – 92 361, місця – 19 160;

: пошуки – 92 361, місця – 19 160; Київ – Харків : пошуки – 69 287, місця – 18 528;

: пошуки – 69 287, місця – 18 528; Київ – Перемишль : пошуки – 65 097, місця – 22 871;

: пошуки – 65 097, місця – 22 871; Київ – Дніпро: пошуки – 55 034, місця – 16 902.

Через що часто не вистачає квитків

Основною причиною дефіциту квитків в компанії є серйозна нестача рухомого складу. Вагони старіють через вік, а також зазнають пошкоджень через російські обстріли.

"Ми робимо все можливе, щоб збільшити кількість місць у поїздах. Поточне рішення – збільшення ефективності використання вагонів: одразу після прибуття зі свого основного рейсу, замість "відпочинку" в депо, наші вагони мчать у наступну подорож, встигаючи зробити ще одне "коло" між своїм основним маршрутом", – пояснили в "Укразалізниці".

Вказується, що кількість перевезених пасажирів на один вагон зросла порівняно з минулим роком. Це також дає можливість більшій кількості людей вирушати у подорожі, незважаючи на високий попит і обмежену кількість вагонів.

