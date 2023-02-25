Эти три фрукта нельзя добавлять в желе, потому что не застынет

Если вы любите готовить десерты, то, вероятно, сталкивались с проблемой, когда желе плохо густеет. Причиной этого могут являться некоторые ингредиенты, которые называют "врагами желе".

Кулинарные эксперты отмечают, что стабилизации масс желатина могут помогать и мешать некоторые ингредиенты. Это означает, что нужно работать с этими ингредиентами более осторожно или учитывать их способность помогать или мешать желатину.

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Да, "друзьями желатина" называют сахар, слабый алкоголь и молоко. А вот "врагами желе" есть вино, сильные кислоты, соль, а также некоторые фрукты.

Итак, чтобы желе нормально застыло, избегайте добавления в него тропических фруктов. Это некоторые цитрусовые (лимон и грейпфрут) киви, ананас и папайя. Содержащиеся в них энзимы разрушают желатин. Кулинары отмечают, что киви – самый большой враг желе. На втором месте – папайя. Если добавить их к жидкости, которую вы планируете превратить в желе, то они просто разрушат структуру желатина и ваше блюдо не удастся.

Если у вас возникнет непреодолимое желание приготовить желе с вышеуказанными фруктами, то перед тем, как добавить их в будущее желе, нужно ошпарить кипятком или бланшировать.

Предлагаем узнать, что делать, если желе не застыло.

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