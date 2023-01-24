Эти три знака зодиака будут иметь худшую неделю: астрологический прогноз

Последствия соединения Венеры и Сатурна в этом месяце остаются над нашими головами. Это могло показаться неожиданным тревожным звонком, особенно ввиду разрушительного прямого размещения Урана в тот же день.

Три знака зодиака будут иметь худшую неделю с 23 по 29 января. Хотя это не обязательно причина для волнения, астрологи советуют отдавать предпочтение логике эмоциям.

Телец

Медленный и стабильный побеждает в гонке, и вы знаете это лучше всех. Тем не менее, хотя вы подвержены сомнениям в начале недели, вы захотите убедиться, что 24 января соедините секстиль Солнца с Юпитером и, возможно, поработаете за кулисами.

Что касается первой четверти месяца в вашем знаке 28 января, не стесняйтесь полагаться на поддержку своих сверстников и общины. Венера уже будет в Рыбах, поэтому, если вы находитесь в своих чувствах или, возможно, более напряжены, чем обычно, прослушивание музыки и/или артистическое самовыражение может помочь немного успокоиться.

Весы

Если вам не хватает мотивации или, возможно, вы делаете акцент на результатах недавно сделанных инвестиций, найдите минутку, чтобы собраться с мнениями на этой неделе. Вам важно быть нежным с собой даже если для этого нужно взять день отгула, чтобы сосредоточиться.

Венера помогает немного ослабить напряжение, но Луна в первой четверти 27 января еще больше причина интегрировать это сочувствие и внимательность. Уязвимость – это суперсила, и вы не одиноки.

Стрелец

Если в начале недели у вас не хватает энергии, это, скорее всего, связано с входом Луны в Рыбы и вашим четвертым домом дома, семьи и сокровенных чувств. Вы более чувствительны к окружающим эмоциональным потокам, поэтому обязательно различайте то, что является вашим, от того, что вы энергетически получаете.

Кроме того, на прошлой неделе меланхолическое соединение Венеры и Сатурна коснулось вашего третьего дома ума и вашего ближайшего окружения. Последствия могут бессознательно смешаться с вашими обычными делами, особенно 28 января во время первой четверти месяца в Тельце. Однако это зависит от того, насколько вы прозрачны со своими близкими.

Напомним, ранее астрологи объяснили, что нужно делать в 2023 году, чтобы он прошел хорошо для первой половины зодиака от Овнов до Дев, и для второй, от Весов до Рыб.

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