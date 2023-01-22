Эти три знака зодиака чаще попадают в любовные треугольники

Любовные треугольники могут быть интересны при просмотре телешоу, однако в реальной жизни они приносят сложности и драму. Некоторые знаки зодиака более склонны оказаться в такой ситуации, и для этого есть свои причины.

В частности, влияние имеет не только знак, под которым человек родился, но и расположение планет в определенных зодиакальных созвездиях. Астрологи назвали три знака, которые, скорее всего, окажутся в любовных треугольниках, или уже там находятся.

Близнецы

Разнообразие – изюминка жизни для них, поэтому неудивительно, что их часто видят с несколькими людьми одновременно. Они известны своей двойной природе. Поэтому им очень легко по-настоящему почувствовать, что они влюблены в двух людей одновременно.

Кроме того, Близнецы нуждаются в постоянной умственной стимуляции. Если нет, они, как правило, скучают. Если им скучно, они, скорее всего, будут искать стимул в другом месте. Им важно быть откровенными с людьми, с которыми они находятся в отношениях, чтобы потом не сжигать мосты и избежать драмы.

Весы

Весы всегда взвешивают вещи в своем уме. Поэтому они, как правило, очень нерешительны, что может привести к тому, что они привлекут в жизнь людей, даже если они этого не намерены. Весами управляет Венера, планета любви, поэтому они любят быть влюбленными.

Они хотят иметь романтические отношения, поэтому они будут более чем счастливы иметь более одного любовника, который будет пытаться завоевать их расположение. В то же время, они склонны стать жертвой любовных манипуляций. Если они получают достаточно внимания от одного человека, Весы будут ждать, надеясь, что в конце концов они станут "единственными".

Водолей

Водолей может оказаться в центре любовного треугольника по нескольким причинам. Во-первых, они могут быть эмоционально недоступны. Они предпочитают "друзей с предпочтениями" без каких-либо обязанностей. Если они не расскажут о своих намерениях, они могут попасть в ситуацию, когда будут встречаться с несколькими людьми.

Впрочем, когда они находят кого-то, кто соответствует их странным стандартам, они более чем готовы быть моногамными. На самом деле они могут быть отличными партнерами.

Напомним, ранее астрологи объяснили, что нужно делать в 2023 году, чтобы он прошел хорошо для первой половины зодиака от Овнов до Дев, и для второй, от Весов до Рыб.

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