Эти вещи были модные еще несколько лет назад: пять главных антитрендов лета (фото)

Главные антитренды лета 2023 – какие вещи вышли из моды в 2023 году

Мода меняется чуть ли не каждый сезон и постоянно двигается вперед. Некоторые вещи, которые были актуальны еще несколько лет назад, сейчас могут выглядеть неуместно.

Издание Insider назвало главные антитренды летнего сезона. Среди них: неоновые цвета, темные джинсы, черные очки и другие детали, которые могут испортить аутфит.

Восемь свежих стилистических приемов в 2023 году (фото)

Неоновые цвета

Яркие неоновые цвета были в тренде еще четыре года назад, а вот сейчас такие оттенки совершенно неактуальны. Летом 2023 года в моде элегантность, простота и роскошь. Стилисты советуют выбирать насыщенные цвета, но никак не неоновые.

Антитренды лета 2023 – какие вещи вышли из моды в 2023 году

Темные джинсы

На лето 2023 выбирайте белые или светлые джинсы, свободные силуэты с прямым или широким кроем. Избегайте черных или темно синих моделей в этом сезоне, поскольку они будут прибавлять возрасту.

Антитренды лета 2023 – какие вещи вышли из моды в 2023 году

Черные очки

Уберите в этом сезоне черные солнцезащитные очки. Вместо этого замените их на цветные. Свежие и интересные оттенки смогут придать яркости в образ и даже стать его изюминкой. Они еще и омолодят и прибавят стиль.

Антитренды лета 2023 – какие вещи вышли из моды в 2023 году

Читайте также: Стилистка показала трендовые платья на лето-осень 2023 года (фото)

Откажитесь от золота в противовес серебру

Стилисты советуют избегать летом золотых украшений, лучше отдать предпочтение серебряным. В этом сезоне особую популярность имеют серебряные серьги-кольца, которые отлично подойдут к любому летнему образу.

Антитренды лета 2023 – какие вещи вышли из моды в 2023 году

Обтягивающие джинсы

В этом сезоне абсолютно неактуальны и устаревшие узкие джинсы, обтягивающие тело. Их еще и неудобно одевать в жару.

Стилисты рекомендуют выбирать свободные джинсы, удобные и стильные.

Антитренды лета 2023 – какие вещи вышли из моды в 2023 году

Читайте также: Названы три платья, вышедшие из моды и ставшие антитрендом летнего сезона

Ранее стилистка Алина Михайленко показала штаны, которые будут актуальны в 2023 году. Среди трендов карго, оверсайз и брюки со вшитой юбкой.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!