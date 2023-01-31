'Это будут очень активные действия': в разведке назвали следующую активную фазу войны

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов рассказал, что Украина сейчас находится в канун очень активной фазы войны. По его словам, россияне будут продолжать брать количеством, несмотря на значительные потери среди личного состава.

В то же время, мастерство наших бойцов и западная техника помогут переломить течение наступательных действий оккупантов. Об этом Юсов сказал в эфире телеканала FREEДОМ.

"Мы находимся накануне очень активной фазы, и февраль, и март – это будут очень активные действия. На самом деле, учитывая то состояние войск и техники, которые есть у россиян, ничего другого, кроме как воевать количеством, у них не остается", – указал он.

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Представитель разведки отметил, что российское общество пока терпит значительные потери оккупантов.

"Но количество трупов, идущих в россию, а также, в частности, и тяжелораненых, я думаю, рано или поздно начнет действовать и даже на это зазомбированное общество", – добавил Юсов.

Он также уточнил, что при обсуждении беспилотников, украинцы намного опережают оккупантов по качеству и количеству, и это преимущество будет только расти.

Ранее начальник ГУР Кирилл Буданов поделился прогнозом на 2023 год. По его словам, новый год может оказаться победным для нашей страны.

В то же время, он считает, что россиян ждет новая волна мобилизации.

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