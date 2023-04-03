'Это должен быть только маникюр': дочери Дуэйна 'Скалы' Джонсона перестарались с макияжем для отца (забавное видео)

Известный американский актер и бодибилдер Дуэйн Джонсон, известный под псевдонимом Скала, показал, как проводит время вместе со своими дочерьми. В частности, он позволяет 7-летней Джасмин Лие и 4-летней Тиане Джие красить себя.

В своем Instagram он опубликовал забавное видео, как дочери уговорили его сначала на маникюр, а потом дошло дело и до макияжа. Выяснилось, что дочери актера тщательно выкрасили его перед важной конференцией в "Зуме".

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"То, что начинается как "Папа, это будет только маникюр", – написал актера и показал фото "детской работы".

Дуэйн Джонсон также показал видео, как дочери шутили, когда начали раскрашивать его лицо и лысину ярко-розовой помадой.

Он передал их диалог:

– Папа, мы можем сделать тебе макияж?

– Нет времени, у папы zoom-встреча через 10 минут.

– Пожалуйста, это будет быстро!

– Ладно, но сделайте это быстро, обработайте только мои ногти, чтобы я выглядел хорошо.

Закончилось все тем, что почти полностью помадой актер вынужден был отменить встречу в Zoom.

"Мои два торнадо безудержно смеются без всякого милосердия. Я тратю час, пытаясь оттереть губную помаду с головы и лица", — прокомментировал детские шутки "Скала".

Ранее Дуэйн "Скала" Джонсон показал, как дочери сделали ему макияж и пытались превратить его в фею.

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