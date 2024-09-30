Это должен знать каждый водитель: в каких случаях допустимо проезжать на красный сигнал светофора

В некоторых случаях водителям разрешается проехать на красный или желтый сигнал регулируемого Правилами дорожного движения Украины (ПДД) светофора. Это возможно при определенных условиях, но такие ситуации исключительны. В общем, красный сигнал требует остановки, а желтый также запрещен для движения, если он не мигает.

За проезд на запрещенный сигнал светофора предусмотрен штраф в размере 510 грн согласно статье 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Штраф может быть наложен как на водителя, так и на автовладельца, если нарушение зафиксировала камера.

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ПДД о сигнале светофора. Источник: Скриншот ПДД о сигнале светофора. Источник: Скриншот

Однако существует исключение, когда водитель может проехать на желтый или красный сигнал. Согласно пункту 8.11 ПДД, если водитель не может безопасно остановить автомобиль по желтому сигналу, он имеет право продолжить движение. Это особенно актуально зимой, когда тормозной путь увеличивается через скользкую дорогу.

Отдельно предусмотрено право на проезд на запрещенный сигнал для спецтранспорта с включенными проблесковыми маячками. Водители таких машин, выполняющих неотложные задания, могут отступать от определенных требований ПДД, но должны обеспечивать безопасность движения.

Также важно помнить, что сигналы регулятора имеют приоритет над сигналами светофора. Если регулятор позволяет движение, водитель должен выполнить его указания, даже если светофор показывает красный сигнал.

Предлагаем проверить свои знания с помощью интересного теста. На изображении нужно определить, какой из знаков разрешает поворот налево.

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