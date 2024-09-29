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Это легко запомнить: как на украинском правильно называть жителей Молдовы

Анастасия Крыщук

Это легко запомнить: как на украинском правильно называть жителей Молдовы
Сорокская крепость в Молдове. Источник: wikipedia

Молдова – страна, расположенная в Восточной Европе, которая имеет общие границы с Украиной и Румынией. Ее столицей является город Кишинев.

Команда UAportal совместно с NV объясняют, как правильно на украинском называть жителей этого государства.

Жителей Молдовы корректно называть молдованами. Они составляют самую большую этническую группу в стране. Кроме них, здесь проживают русские, украинцы, гагаузы и представители других национальных меньшинств.

Официальным языком Республики Молдова является румынский, который является родным для более чем 80% граждан страны.

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Интересные факты о Молдове

  • Молдова – это государство, не имеющее выхода к морю.
  • Она славится своим виноделием и является одним из ключевых экспортеров вина.
  • Многие жители Молдовы обладают несколькими паспортами, и чаще всего они выбирают румынское гражданство как второе.
  • Когда-то территория Молдовы была частью древнего моря.
  • Молдова является наименее посещаемой страной среди европейских государств.
  • Плодородные молдавские черноземы относятся к лучшим в мире.
  • Молдова в течение трех лет оставалась без президента. Это продолжалось до 2012 года, когда главой государства стал Николай Тимофти. Ранее, из-за политического кризиса, должность президента в стране оставалась вакантной.

Раньше мы рассказывали, как правильно говорить по-украински – навзаєм, взаємно или взаімно.

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