Это не семена: чем на самом деле являются белые точки на клубнике

Белые или октябрьские твердые точки на поверхности клубники не семена этих плодов, а еще клубника не является ягодой. Исследования ученых перевернули воображение людей по поводу любимого летнего фрукта.

Секрет заключается в том, что эти белые точки на клубнике – это не семена, как можно было предположить. На самом деле это семянки, каждая из которых содержит одно семя. Клубника не является ягодой, как многие считали, а сложной совокупностью фруктов, так же как малина и ежевика. Все эти растения входят в одно семейство розовых, пишет IFLScience.

Отмечается, что обычные ягоды должны содержать более одного семян, а также иметь наружную шкурку, мясистую серединку и внутреннюю оболочку с семенами. Кроме того, ягоды происходят от одного завязи отдельного цветка и делятся на две группы: цитрусовые и группа pepos, к которой относятся тыквы, огурцы и арбуз.

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Что касается пятнышек на поверхности клубники – это не семена, а просто отечная ткань вместилища, удерживающая семянки. Когда плод созревает, ткань вместилища набухает, раскрывая семянки внутри. Таким образом, эти белые точки – это всего лишь "прислуга" для настоящего плода, распадающегося на мелкие сухие семянки.

Интересно, что большинство растений клубники выращивают из клонов, которые пускают корни, когда затрагивают землю, поэтому семена не используются для их размножения. Оказывается, клубника – это настоящий мастер преобразования и покорения природы.

Ранее стало известно, кому следует отказаться от чрезмерного потребления клубники, учитывая болезни и состояние здоровья.

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