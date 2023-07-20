Это противоречит данным, которыми обладает наука": Ученые зафиксировали странный сигнал из повторяющегося каждые 22 минуты космоса

В нашей галактике был обнаружен интересный объект, генерирующий загадочные радиосигналы, и об этом сообщается в недавнем исследовании, опубликованном в научном журнале Nature.

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Данный загадочный радиосигнал поступает из отдаленной точки, расположенной примерно в 15 тысячах световых лет от нашей планеты. Исследователи приняли предположение, что этот сигнал может быть излучен до сих пор неизвестным типом звезды.

Этот необычный объект получил название GPM J1839-10, и его радиосигналы носят интересный особый характер. Он излучает радиоволны с интервалом в 22 минуты, что является очень медленной частотой по сравнению с другими пульсирующими радиоволнами. Дополнительно следует отметить, что исследователи сумели отследить эти сигналы на протяжении более 30 лет, однако они до сих пор удалялись от внимания исследователей.

Сейчас ученые предполагают, что источником этого таинственного радиосигнала может быть магнетарь с очень медленным вращением. Однако такое объяснение противоречит данным, которыми владеет современная наука.

"Если мы будем считать, что это действительно магнетарь, тогда этот объект не должен генерировать радиоволны. Но мы обнаружили их присутствие. Это не просто небольшой радиосигнал, это радиоизлучение, которое длится по крайней мере 33 года. Независимо от механизма, стоящего за этим явлением, оно действительно поражает", – отмечают исследователи.

Интересное открытие GPM J1839-10 углубило наше понимание вселенной и космических явлений. Предлагаемое учеными предположение о происхождении этих странных радиосигналов остается вызовом для науки, и исследователи продолжают работать над решением этой загадки.

Напомним, астрономы смогли зафиксировать радиосигнал из далекой галактики, в 8,8 миллиарда световых лет от Земли. Он может быть связан с инопланетной цивилизацией.

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