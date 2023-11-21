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"Это война": Зеленский заявил, что Украина имеет право убить путина

Игорь Романько

Зеленский заявил, что Украина ликвидирует путина, если будет такая возможность

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина "вправе защищаться" от агрессии россии, отвечая на вопрос о возможной ликвидации российского лидера Владимира Путина.

Зеленский определил в интервью таблоиду The Sun, не владеющего точной информацией о количестве покушений на его жизнь с начала конфликта. Однако он отказался комментировать операции украинских спецслужб по ликвидации российских граждан и коллаборационистов.

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"Я не могу обсуждать какие-либо специальные операции украинской разведки или секретной службы или каких-то спецназовцев. Есть некоторые моменты, которые мы не обсуждаем", – отметил Зеленский.

Украинский лидер также подчеркнул, что не может обсуждать операции в пределах России и временно оккупированных территориях. Президент ответил на вопрос, воспользуется ли Украина возможностью ликвидировать путина, если такая возможность возникнет, сказав: "Это война и Украина имеет все права защищать нашу землю".

Напомним, в сентябре 2023 года во время выступления в ООН Зеленский пообещал, что Украина делает все для того, чтобы после российской агрессии никто в мире не решился напасть ни на одну страну.

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