Это все предрассудки: Православная церковь Украины разрешила заниматься вышиванием по праздникам

В Православной Церкви Украины было объявлено разрешение на вышивку и занятие рукоделием во время церковных праздников. Прессслужба ПЦУ объяснила, что такие занятия не считаются грехом во время праздничных обрядов.

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Представители ПЦУ отметили, что вера не должна ограничивать действия людей, но должна предоставлять свободу. Поэтому занятие рукоделием во время церковных праздников не должно быть запрещено.

"Здесь стоит перед вами выбор: вышивать или праздновать церковный праздник? Может ли вышивание как таковое исказить величие религиозного праздника? Нет. Есть ли занятие рукоделием грехом? Нет. Можно ли соединить празднование и занятие рукоделием в один день? Да", – заявили представители прессслужбы ПЦУ.

Однако в ВТО подчеркнули, что все зависит от того, как личность устанавливает свои приоритеты. Если верующий сначала почтит праздник, выделив время для молитвы, а затем займется рукоделием, то это не будет считаться грехом.

"Важно понимать, что уважение христианских праздников не означает бездействие, безделье или бесполезное времяпрепровождение. Хорошие, полезные и богоугодные дела не знают "выходных дней", – пояснили в пресс-службе ВТО.

У представителей Церкви также отметили, что занятие рукоделием может быть средством избегания другого греха во время праздников – лености и бездействия.

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