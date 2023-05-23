Этот цветок украсит ваш подоконник: Как правильно ухаживать за лавандой

Как выращивать и ухаживать за лавандой в горшках

Лаванда, происхождением из Европы, известна своими ароматными цветами, которые используются для изготовления духов, пакетиков с душистыми травами, а также по своим серо-зеленым ароматным листьям. Выращивание лаванды в домашних условиях может быть немного сложной задачей, но со следующими советами вы сможете добиться успеха.

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Для комнатного выращивания лаванды необходимо как можно больше света. Окно, выходящее на юг, или место, где растение будет получать прямой солнечный свет в течение трех-четырех часов ежедневно, идеально. Каждую неделю перемещайте горшок, чтобы обеспечить равномерный рост и цветение. Недостаточно света приведет к слабому росту, остановке цветения и увеличит уязвимость растения к болезням.

Важна хорошая вентиляция и циркуляция воздуха в помещении, но не размещайте лаванду под прямым потоком направленного тепла.

Подходящие температуры для помещения с весны до середины осени составляют 10-13 градусов Цельсия ночью и 21 градус Цельсия. В поздний осенний период до зимы температура должна быть ниже: 7-10 градусов Цельсия ночью и 15-18 градусов Цельсия днем. После окончания угрозы заморозков разместите растение лаванды на полутеневое открытое место на улице. Весной ее можно взорвать на солнечное место. В полной зрелости растение может выдерживать температуру до –12 градусов Цельсия.

При поливе тщательно увлажняйте почву и дайте ему подсохнуть немного между поливами. Проверяйте влажность грунта, проглотив его пальцем. Перекрытый полив и постоянная влажность могут привести к загниванию корней. Однако не допускайте полного высыхания почвы, иначе нижние листья лаванды могут начать желтеть. Если лаванду пересадили на улицу весной, имейте в виду, что она будет скорее высыхать и потребует более частого полива.

Во время сбора урожая цветов регулярно обрезайте ветки, что будет способствовать появлению новых побегов и роскошному разветвлению. Если хотите, можно иногда проводить обрезку для более густого роста. Обратите внимание, что цветы формируются на кончиках веток, поэтому постоянное обрезание может уменьшить количество цветов.

Используйте универсальное удобрение для цветковых растений в полудозе каждые четыре недели весной и летом.

Пересаживайте растение в горшок диаметром 20 см раз в год или в ранний весенний период, используя качественную почвенную смесь для горшков.

Напомним, мы уже писали, какие комнатные растения следует посадить у себя дома.

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