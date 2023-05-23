Ця квітка прикрасить ваше підвіконня: Як правильно доглядати за лавандою

Лаванда, походженням з Європи, відома своїми ароматними квітами, які використовуються для виготовлення парфумів, пакетиків із запашними травами, а також за своїм сіро-зеленим ароматним листям. Вирощування лаванди в домашніх умовах може бути трохи складним завданням, але з наступними порадами ви зможете досягти успіху.

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Для кімнатного вирощування лаванди необхідне якомога більше світла. Вікно, що виходить на південь, або місце, де рослина отримуватиме пряме сонячне світло протягом трьох-чотирьох годин щодня, є ідеальним. Кожен тиждень переміщуйте горщик, щоб забезпечити рівномірний ріст і цвітіння. Недостатньо світла призведе до слабкого росту, зупинки цвітіння і збільшить вразливість рослини до хвороб.

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Важлива хороша вентиляція та циркуляція повітря в приміщенні, але не розміщуйте лаванду під прямим потоком спрямованого тепла.

Відповідні температури для приміщення від весни до середини осені становлять 10-13 градусів Цельсія вночі та 21 градус Цельсія. У пізній осінній період до зими температура повинна бути нижчою: 7-10 градусів Цельсія вночі та 15-18 градусів Цельсія вдень. Після закінчення загрози заморозків, розмістіть рослину лаванди на напівтіньове відкрите місце на вулиці. Навесні її можна висадити на сонячне місце. У повній зрілості рослина може витримувати температуру до -12 градусів Цельсія.

При поливі ретельно зволожуйте ґрунт і дайте йому трохи підсохнути між поливами. Перевіряйте вологість ґрунту, проковтнувши його пальцем. Перекритий полив і постійна вологість можуть призвести до загнивання коренів. Проте не допускайте повного висихання ґрунту, інакше нижнє листя лаванди може почати жовтіти. Якщо лаванду пересадили на вулицю навесні, майте на увазі, що вона швидше висихатиме і потребуватиме більш частого поливу.

Під час збирання врожаю квітів регулярно обрізайте гілки, це сприятиме з'явленню нових пагонів і розкішному розгалуженню. Якщо бажаєте, можна час від часу проводити обрізку для більш густого зростання. Зверніть увагу, що квіти формуються на кінчиках гілок, тому постійне обрізання може зменшити кількість квітів.

Використовуйте універсальне розчинне добриво для квіткових рослин у напівдозі кожні чотири тижні весною та влітку.

Пересаджуйте рослину у горщик діаметром 20 см раз на рік або в ранній весняний період, використовуючи якісну ґрунтову суміш для горщиків.

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