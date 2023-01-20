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Технологии

Эту ошибку делает каждый: как нельзя заряжать телефон от павербанка

Дутик Катерина

Как нельзя заряжать телефон от павербанка

При зарядке смартфона от павербанка есть определенные правила. Благодаря этому ваш гаджет будет хорошо функционировать.

Многие владельцы телефонов допускают одну главную ошибку. Речь идет о том, что они кладут смартфон, заряжаемый от павербанка, в рюкзак или сумку. Специалисты назвали две причины, почему этого лучше не делать:

  1. При зарядке телефон и PowerBank нельзя накрывать, так как может возникнуть перегрев. Поэтому растет время зарядки и сокращается срок службы батареи.
  2. Ношение подключенного телефона к павербанку в рюкзаке может привести к расшатыванию разъема.

Чем опасны павербанки для телефонов

1. Если неправильно подобрали павербанк под характеристики смартфона. Учитывайте два основных параметра:

  • выходное напряжение (V, вольты),
  • сила тока (А, амперы).

Параметры выходного напряжения в павербанке должны совпадать с параметрами родного зарядного устройства. Сила тока определяет скорость зарядки и указывает на совместимость с разными гаджетами.

К разъему с силой тока 1А нужно подключать смартфоны, для планшета требуется 1,5-2 А, iPad – 2,1 А.

2. Павербанк должен иметь специальный предохранитель от перезарядки. Это защитит телефон от перегрева, а батарея не испортится. Иначе нужно очень аккуратно и осторожно использовать павербанк. Когда аккумулятор смартфона подходит к верхнему значению зарядки, необходимо отсоединить гаджет.

Как заряжать павербанк, чтобы продлить срок его работы

1. Если павербанк новый, то его нужно сразу зарядить до 100%.

2. После приобретения его нужно несколько раз зарядить и разрядить по полной. Дальше лучше этого не делать.

3. Павербанк вредит зарядку на половину. Лучше откажитесь от этого.

4. Павербанк должен находиться в работе. Поэтому не откладывайте его в разряженном или заряженном состоянии.

5. Адаптер по силе мощности должен совпадать с павербанком.

6. Не нужно оставлять заряженный павербанк в розетке.

7. Во время зарядки нельзя подключать к портативному устройству другие гаджеты.

Напомним, что аккумулятор телефона может быстро разряжаться из-за одной распространенной ошибки, которую допускают пользователи. Это приводит к износу компонентов вашего гаджета.

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