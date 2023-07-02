Эту ошибку допускают почти все: Что будет с батареей смартфона, если всегда заряжать его до 85%

Многих пользователей беспокоит вопрос, в какой процент следует заряжать свой мобильный телефон. На самом деле, полная зарядка до 100% не является правильной или даже полезной для батареи устройства.

Читайте также: Как делать качественные фото даже на плохую камеру бюджетного смартфона

Чтобы сохранить батарею телефона в течение длительного времени, стоит воспользоваться простым лайфхаком: заряжайте свой гаджет до уровня около 85%. Об этом сообщает makeuseof.com.

Так, зарядка мобильного телефона до 85% поможет продлить срок службы батареи. Вероятно, вы заметили, что устройство быстро заряжается от 20 до 50%, но для достижения полного заряда от 70 до 100% потребуется значительно больше времени. Регулярная полная зарядка может привести к износу батареи. Поэтому рекомендуется держать заряд на уровне около 85% для предотвращения этого.

Кроме того, некоторые телефоны имеют функцию "Защита аккумулятора". К примеру, владельцы смартфонов Samsung могут ограничить максимальный уровень заряда аккумулятора до 85%, что поможет уменьшить износ батареи. Эта функция позволяет сохранить батарею устройства от преждевременного старения.

Напомним, мы уже писали, как измерить расстояние и ровно повесить картину с помощью смартфона.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!