Эту ошибку допускают все: Когда нужно солить макароны

Приготовление макарон – процесс простой и доступный даже для незанятых кулинарным мастерством лиц. Однако правильное добавление соли во время приготовления макарон имеет большое значение для качества готового блюда.

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Опытные повара дают несколько советов по поводу того, когда добавлять соль во время варки макарон. Некоторые лица высыпают целую ложку соли еще в холодную воду, прежде чем добавить макароны, в то время как другие могут не понимать, почему вообще нужно солить воду во время варки макарон.

Ответ на этот вопрос оказывается достаточно простым: соль, несколько чайных ложек подсолнечного масла и правильно рассчитанная порция воды не позволят вашим макаронам слипнуться вместе или расклеиться. Кроме того, макароны без соли получатся слишком пресными. Благодаря соли гарнир будет хорошо проварен, но останется мягким в меру.

Соли следует добавлять в кипящую воду, чтобы она полностью растворилась. Однако если добавить соль в холодную воду – она закипит быстрее. Только после этого можно добавить макароны. Важно перемешать макароны, чтобы они не слиплись.

Распространенное заблуждение – добавление соли уже готового блюда с макаронами, но такой подход может испортить консистенцию макарон во время варки, сделать блюдо постным и даже придать ему неприятный запах "пластика". Кроме того, соль может равномерно не распределиться по всем макаронам.

Оптимальное количество соли, которое следует добавлять в макароны, зависит от количества порций. В общем, на каждый литр воды рекомендуется добавлять примерно 8-10 г соли, что соответствует одной-двум щепоткам. В частности, для кастрюли из одной порции макарон, вы можете использовать 8-10 г соли, для двух порций – 16-20 г, и так далее.

Напомним, ранее мы писали о том, как варить макароны так, чтобы они слипались.

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