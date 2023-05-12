Евровидение 2023 года: букмекеры усилили позиции тройки лидеров

В Великобритании прошли первый и второй полуфиналы песенного конкурса "Евровидение". После выступлений всех конкурсантов первых двух полуфиналов букмекеры обновили прогнозы по поводу лидеров конкурса.

Так, первое место, по прогнозам, большие шансы должна занять певица из Швеции Loreen с песней "Tattoo".

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Второе место может занять исполнитель из Финляндии Käärijä с песней Cha Cha Cha.

"Бронзу" Евровидения-2023 может получить группа из Украины TVORCHI с песней "Heart of Steel".

По результатам жеребьевки TVORCHI будут выступать на Евровидении под 19-м номером.

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Кто выступит в гранд-финале Евровидения 2023:

"Большая пятерка" будет представлена участниками из Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании плюс прошлогодний победитель – Украина. Также выступят 10 лучших из первого полуфинала и 10 лучших из второго полуфинала.

Список участников гранд-финала:

Хорватия Молдова Швейцария Финляндия Чехия Израиль Португалия Швеция Сербия Норвегия Албания Кипр Эстония Бельгия Австрия Литва Польша Австралия Армения Словения Украина Германия Франция Испания Италия Великобритания

Кто является фаворитами на победу на песенном конкурсе Евровидения 2023, последние коэффициенты ставок:

Швеция, Tattoo by Loreen - 8/15

Финляндия, Cha Cha Cha by Käärijä - 7/2

Украина, Heart of Steel by TVORCHI - 11/1

France, Évidemment by La Zarra - 20/1

Россия, Eaea by Blanca Paloma - 20/1

Israel, Unicorn by Noa Kirel - 25/1

Норвегия, Queen of Kings by Alessandra - 28/1

Великобритания, I Wrote A Song by Mae Muller - 66/1

Италия, Due Vite by Marco Mengoni - 66/1

Australia: Promise by Voyager - 80/1

Напомним, поскольку Украина выиграла конкурс в 2022 году, то должна была проводить Евровидение-2023, однако это право передали Соединенному Королевству – из-за войны, которую Россия развязала в Украине.

Гранд-финал конкурса состоится в субботу, 13 мая.

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