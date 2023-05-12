'Садок вишневий коло хати' и 'Щедрик': Мария Яремчук, OTOY, Злата Дзюнька 'взорвали' Евровидение своим украинским выступлением (видео)

11 мая в Великобритании состоялся второй полуфинал Евровидения 2023, во время которого выступили украинские артисты Мария Яремчук, OTOY, Злата Дзюнька. Первой на сцену вышла Мария Яремчук, в 2014 году представлявшая Украину на конкурсе. Она спела песню "Семья".

Яремчук была одета в белое длинное платье, возле нее транслировались на проекциях изображения украинских поэтов. Впоследствии она сменила платье и продолжила петь на фоне колосков.

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После выступления Яремчук на сцене появился рэпер OTOY (Вячеслав Дрофа), он спел "Садок вишневый у дома", к нему присоединилась и Яремчук.

После выступления OTOY на сцене Евровидения зазвучал "Щедрик" – на сцену сверху начала спускаться звезда, внутри которой находилась Злата Дзюнька (участница детского Евровидения-2022). Мария Яремчук тоже участвовала в номере Златы Дзюньки.

После выступления украинских исполнителей зал встретил их громкими аплодисментами.

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Справка:

Победители первого полуфинала Евровидения-2023:

Хорватия: Let 3 - "Mama ŠČ!" Молдова: Pasha Parfeni - "Soarele şi Luna" Швейцария: Remo Forrer - "Watergun" Финляндия: Käärijä - "Cha Cha Cha" Чехия: Vesna - "My Sister's Crown" Израиль: Noa Kirel - "Unicorn" Португалия: Mimicat - "Ai Coração" Швеция: Loreen - "Tattoo" Сербия: Luke Black - "Samo Mi Se Spava" Норвегия: Alessandra - "Queen of Kings"

Победители второго полуфинала Евровидения-2023:

Албания: Albina & Familja Kelmendi - "Duje" Кипр: Andrew Lambrou - "Break A Broken Heart" Эстония: Alika - "Bridges" Бельгия: Gustaph - "Because Of You" Австрия: Teya & Salena - "Who The Hell Is Edgar?" Литва: Monika Linkytė - "Stay" Польша: Blanka - "Solo" Австралия: Voyager - "Promise" Армения: Brunette - "Future Lover" Словения: Joker Out - "Carpe Diem"

Напомним, в Ливерпуле (Великобритания) состоялись два полуфинала Евровидения-2023. Финал конкурса ожидается 13 мая. Именно тогда выступит и украинская группа TVORCHI с песней "Heart of Steel". Согласно прогнозам букмекеров, наша страна может занять третье место, однако предварительные результаты могут измениться в последний момент.

Букмекеры уже выбрали своих фаворитов Евровидения 2023 года. Украина в тройке лидеров.

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