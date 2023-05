Обновленная песня TVORCHI Heart of Steel для Евровидения: полный текст и перевод

В Великобритании стартовал 67 песенный конкурс "Евровидение", на котором Украину будет представлять группа TVORCHI. Участники группы Джеффри Кенни и Андрей Гуцуляк выступят сразу в финале.

Мероприятие пройдет на Ливерпуль Арене. Среди участников – представители 37 стран.

Предлагаем ознакомиться с текстом песни Heart Of Steel, которую группа TVORCHI споет в финале:

Текст песни TVORCHI – Heart Of Steel

Sometimes gotta let it go

Sometimes gotta look away

Sometimes you just gotta know

When to stick your middle finger up in the air

I cannot explain

Tell you how i feel

Life is just a game

And i’m playing for the win

Don’t be scared to say just what you think

Cause’ no matter how bad, someone’s listening

Don’t care what you say

Don’t care how you feel

Get out of my way

Cos i got a heart of steel

Don’t care what you say…

Or how you feel….

Oh I got a heart of steel

Oooh

You just like to act a fool

Trynna get in my head like

When I turn on my headlights

I can see right through you

Trynna get a reaction

I just hit the action move

You know I can never lose

You like the attention too

This has never been about you

Don’t be scared to say just what you think

Cause’ no matter how bad, someone’s listening

Don’t care what you say

Don’t care how you feel

Get out of my way

Cos i got a heart of steel

Don’t care what you say…

Or how you feel….

Oh I got a heart of steel

Oooh

Don’t care what you say…

Or how you feel….

Oh I got a heart of steel

Oooh

Перевод песни TVORCHI – Heart Of Steel

Иногда нужно отпустить

Иногда нужно оглядеться

Иногда нужно знать

Когда поднять свой средний палец вверх

Я не могу объяснить

Скажу как я чувствую:

Жизнь – это просто игра

И я играю, чтобы выиграть

Не бойся говорить то, о чем думаешь

Как бы плохо ни было, тебя кто-то услышит

Мне все равно что ты скажешь

Мне все равно что ты чувствуешь

Прочь с моего пути

Потому что у меня сердце из стали

Ты ведешь себя как дурак

Пытаешься залезть мне в голову

Когда я включаю фары

Я вижу тебя насквозь

Пытаешься получить реакцию

Я начинаю действовать

Ты знаешь я никогда не проиграю

Тебе нравится внимание

Это никогда не было о тебе

Не бойся говорить то, о чем думаешь

Потому что как бы плохо ни было, тебя кто-то услышит

Мне все равно что ты скажешь

Мне все равно что ты чувствуешь

Прочь с моего пути

Потому что у меня сердце из стали.

Предоставляем, букмекеры уже выбрали своих фаворитов Евровидения 2023 года. Украина в тройке лидеров.

