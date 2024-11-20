Путин готов поговорить с Трампом о завершении войны в Украине - Reuters

Владимир Путин готов обсудить возможность прекращения огня с вновь избранным президентом США Дональдом Трампом, но исключает значительные территориальные уступки и вступление Украины в НАТО. Также Россия якобы готова обсудить вывод своих войск из "небольших" участков в Харьковской и Николаевской областях.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на 5 нынешних и бывших российских чиновников. Они отмечают, что Россия может согласиться с замораживанием конфликта вдоль линии фронта. По их словам, Кремль рассматривает вариант переговоров по распределению четырех восточных областей — Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской.

Напомним, что в июне Путин озвучил свои требования для "немедленного прекращения войны": Украина должна отказаться от вступления в НАТО и вывести свои войска из четырех украинских областей, которые Россия считает своей территорией.

Согласно источникам, Кремль готов к обсуждению гарантий безопасности для Киева, но четко заявляет, что не позволит Украине вступить в НАТО или допустить размещение войск Альянса на ее территории.

Также Россия может потребовать от Украины ограничения численности ее вооруженных сил и обязательств не ограничивать использование русского языка, сообщают источники.

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По словам одного из чиновников, Путин может представить соглашение о прекращении огня как победу для России, поскольку оно сохранит большую часть территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, что позволит "защитить русскоязычное население" и сохранить сухопутный коридор в Крым.

При этом все источники подчеркнули, что вопрос Крыма не подлежит обсуждению.

Два российских чиновника также упомянули о проекте соглашения, который рассматривался в апреле 2022 года после переговоров в Стамбуле. По этому плану Украина должна согласиться на постоянный нейтралитет в обмен на международные гарантии безопасности от пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН — Великобритании, Китая, Франции, России и США.

Один из чиновников заявил, что соглашения не будет, если Украина не получит гарантий безопасности, добавив, что важно избежать соглашения, которое может привести к прямому конфликту Запада с Россией.

Напомним, Трамп планирует посадить Украину и РФ за стол переговоров в первый день в должности.

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