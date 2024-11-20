Дроны атаковали ракетный арсенал в Новгородской области России: загорелся масштабный пожар (видео)

Министерство обороны России заявляет, что ночью украинские силы совершили атаки беспилотниками, в результате чего российская ПВО якобы сбила 44 дрона.

Об этом сообщает Минобороны РФ в Telegram.

По их данным, 20 беспилотников были сбиты над Новгородской областью, 5 – над Курской, 4 – над Орловской, по 3 – над Белгородской, Тульской и Тверской областями, по 2 – над Брянской, Московской и Смоленской областями. Официально последствия не разглашаются.

Читайте также: Россия 29 сентября массово обстреляла Запорожье КАБами: есть разрушения и раненые (фото)

Telegram-канал Astra сообщает об атаке на 13-й арсенал главного ракетно-артиллерийского управления в поселке Котово Новгородской области. Канал "База" отмечает об атаке дронами в Алексеевке Белгородской области. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, обломки дронов повредили производственные помещения, объект инфраструктуры и линию электропередач, из-за чего некоторые улицы остались без электричества.

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко сообщил, что атаковали завод в Белгородской области, где производили грузовые дроны для российской армии, а также арсенал оружия в Новгородской области. По его словам, на 13-м арсенале ГРАУ хранились боеприпасы для артиллерии и ракеты для РСЗО "Град", "Смерч", "Ураган", а также ракеты "Искандер" и зенитные С-300, С-400.

Коваленко также опубликовал видео со взрывами в Воронежской области, где накануне атаковали Евдаковский масложировой комбинат.

Напомним, в российском Брянске дроны попали по ракетному арсеналу.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!