Оновлена пісня TVORCHI Heart of Steel для Євробачення: повний текст та переклад
У Великій Британії стартував 67 пісенний конкурс "Євробачення", на якому Україну представлятиме гурт TVORCHI. Учасники гурту Джеффрі Кенні та Андрій Гуцуляк виступатимуть одразу у фіналі.
Захід відбудеться на Ліверпуль Арені. Серед учасників – представники 37 країн.
Читайте також: Євробачення 2023: Коли виступатиме Україна і під яким номером
Пропонуємо ознайомитися з текстом пісні Heart Of Steel, яку гурт TVORCHI заспіває у фіналі:
Текст пісні TVORCHI – Heart Of Steel
Sometimes gotta let it go
Sometimes gotta look away
Sometimes you just gotta know
When to stick your middle finger up in the air
I cannot explain
Tell you how i feel
Life is just a game
And i’m playing for the win
Don’t be scared to say just what you think
Cause’ no matter how bad, someone’s listening
Don’t care what you say
Don’t care how you feel
Get out of my way
Cos i got a heart of steel
Don’t care what you say…
Or how you feel….
Oh I got a heart of steel
Oooh
You just like to act a fool
Trynna get in my head like
When I turn on my headlights
I can see right through you
Trynna get a reaction
I just hit the action move
You know I can never lose
You like the attention too
This has never been about you
Don’t be scared to say just what you think
Cause’ no matter how bad, someone’s listening
Don’t care what you say
Don’t care how you feel
Get out of my way
Cos i got a heart of steel
Don’t care what you say…
Or how you feel….
Oh I got a heart of steel
Oooh
Don’t care what you say…
Or how you feel….
Oh I got a heart of steel
Oooh
Читайте також: У Ліверпулі стартувало Євробачення-2023: всі подробиці відкриття пісенного конкурсу (фото)
Переклад пісні TVORCHI – Heart Of Steel
Іноді потрібно відпустити
Іноді потрібно озирнутись
Іноді потрібно знати
Коли підняти свій середній палець вверх
Я не можу пояснити
Скажу як я відчуваю:
Життя – це просто гра
І я граю, щоб виграти
Не бійся говорити те, про що думаєш
Як би погано не було, тебе хтось почує
Мені байдуже що ти скажеш
Мені байдуже що ти відчуваєш
Геть з мого шляху
Тому що в мене серце зі сталі
Ти поводишся як дурень
Намагаєшся залізти мені в голову
Коли я вмикаю фари
Я бачу тебе наскрізь
Намагаєшся отримати реакцію
Я починаю діяти
Ти знаєш я ніколи не програю
Тобі подобається увага
Це ніколи не було про тебе
Не бійся говорити те про що думаєш
Тому що як б погано не було, тебе хтось почує
Мені байдуже що ти скажеш
Мені байдуже що ти відчуваєш
Геть з мого шляху
Тому що в мене серце зі сталі.
Надаємо, букмекери вже обрали своїх фаворитів Євробачення 2023. Україна в трійці лідерів.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!