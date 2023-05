Оновлена пісня TVORCHI Heart of Steel для Євробачення: повний текст та переклад

У Великій Британії стартував 67 пісенний конкурс "Євробачення", на якому Україну представлятиме гурт TVORCHI. Учасники гурту Джеффрі Кенні та Андрій Гуцуляк виступатимуть одразу у фіналі.

Захід відбудеться на Ліверпуль Арені. Серед учасників – представники 37 країн.

Читайте також: Євробачення 2023: Коли виступатиме Україна і під яким номером

Пропонуємо ознайомитися з текстом пісні Heart Of Steel, яку гурт TVORCHI заспіває у фіналі:

Відео дня

Текст пісні TVORCHI – Heart Of Steel

Sometimes gotta let it go

Sometimes gotta look away

Sometimes you just gotta know

When to stick your middle finger up in the air

I cannot explain

Tell you how i feel

Life is just a game

And i’m playing for the win

Don’t be scared to say just what you think

Cause’ no matter how bad, someone’s listening

Don’t care what you say

Don’t care how you feel

Get out of my way

Cos i got a heart of steel

Don’t care what you say…

Or how you feel….

Oh I got a heart of steel

Oooh

You just like to act a fool

Trynna get in my head like

When I turn on my headlights

I can see right through you

Trynna get a reaction

I just hit the action move

You know I can never lose

You like the attention too

This has never been about you

Don’t be scared to say just what you think

Cause’ no matter how bad, someone’s listening

Don’t care what you say

Don’t care how you feel

Get out of my way

Cos i got a heart of steel

Don’t care what you say…

Or how you feel….

Oh I got a heart of steel

Oooh

Don’t care what you say…

Or how you feel….

Oh I got a heart of steel

Oooh

Читайте також: У Ліверпулі стартувало Євробачення-2023: всі подробиці відкриття пісенного конкурсу (фото)

Переклад пісні TVORCHI – Heart Of Steel

Іноді потрібно відпустити

Іноді потрібно озирнутись

Іноді потрібно знати

Коли підняти свій середній палець вверх

Я не можу пояснити

Скажу як я відчуваю:

Життя – це просто гра

І я граю, щоб виграти

Не бійся говорити те, про що думаєш

Як би погано не було, тебе хтось почує

Мені байдуже що ти скажеш

Мені байдуже що ти відчуваєш

Геть з мого шляху

Тому що в мене серце зі сталі

Ти поводишся як дурень

Намагаєшся залізти мені в голову

Коли я вмикаю фари

Я бачу тебе наскрізь

Намагаєшся отримати реакцію

Я починаю діяти

Ти знаєш я ніколи не програю

Тобі подобається увага

Це ніколи не було про тебе

Не бійся говорити те про що думаєш

Тому що як б погано не було, тебе хтось почує

Мені байдуже що ти скажеш

Мені байдуже що ти відчуваєш

Геть з мого шляху

Тому що в мене серце зі сталі.

Надаємо, букмекери вже обрали своїх фаворитів Євробачення 2023. Україна в трійці лідерів.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!