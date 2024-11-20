Американское посольство предупредило о возможной массированной ракетной атаке по Украине: названа дата

20 ноября Соединенные Штаты приняли решение временно закрыть свое посольство в Киеве, поскольку получили информацию о возможной угрозе большой воздушной атаки со стороны России в этот день.

Читайте также: Россия 29 сентября массово обстреляла Запорожье КАБами: есть разрушения и раненые (фото)

Об этом сообщает посольство США в Украине, дипломатическое представительство получило данные о потенциальной воздушной атаке и, по соображениям безопасности, были закрыты сотрудники посольства.

Гражданам США также предоставлены рекомендации быть готовы быстро спуститься в укрытие в случае объявления воздушной тревоги.

Напомним, террористы в очередной раз атаковали Одессу.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!