'Садок вишневий коло хати' і 'Щедрик': Марія Яремчук, OTOY, Злата Дзюнька 'підірвали' Євробачення своїм українським виступом (відео)

11 травня у Великій Британії відбувся другий півфінал Євробачення 2023, під час якого виступили українські артисти Марія Яремчук, OTOY, Злата Дзюнька. Першою на сцену вийшла Марія Яремчук, яка у 2014 році представляла Україну на конкурсі. Вона заспівала пісню "Родина".

Яремчук була одягнена у білу довгу сукню, біля неї транслювали на проекціях зображення українських поетів. Згодом вона змінила сукню та продовжила співати на фоні колосків.

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Після виступу Яремчук на сцені з'явився репер OTOY (В'ячеслав Дрофа), він заспівав "Садок вишневий коло хати", до нього приєдналася і Яремчук.

Після виступу OTOY на сцені Євробачення зазвучав "Щедрик" – на сцену згори почала спускатися зірка, всередині якої перебувала Злата Дзюнька (учасниця дитячого Євробачення-2022). Марія Яремчук теж брала участь у номері Злати Дзюньки.

Після виступу українських виконавців зал зустрів їх гучними оплесками.

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Довідково:

Переможці першого півфіналу Євробачення-2023:

Хорватія: Let 3 — "Mama ŠČ!" Молдова: Pasha Parfeni — "Soarele şi Luna" Швейцарія: Remo Forrer — "Watergun" Фінляндія: Käärijä — "Cha Cha Cha" Чехія: Vesna — "My Sister’s Crown" Ізраїль: Noa Kirel — "Unicorn" Португалія: Mimicat — "Ai Coração" Швеція: Loreen — "Tattoo" Сербія: Luke Black — "Samo Mi Se Spava" Норвегія: Alessandra — "Queen of Kings"

Переможці другого півфіналу Євробачення-2023:

Албанія: Albina & Familja Kelmendi — "Duje" Кіпр: Andrew Lambrou — "Break A Broken Heart" Естонія: Alika — "Bridges" Бельгія: Gustaph — "Because Of You" Австрія: Teya & Salena — "Who The Hell Is Edgar?" Литва: Monika Linkytė — "Stay" Польща: Blanka — "Solo" Австралія: Voyager — "Promise" Вірменія: Brunette — "Future Lover" Словенія: Joker Out — "Carpe Diem"

Нагадаємо, у Ліверпулі (Велика Британія) відбулися два півфінали Євробачення-2023. Фінал конкурсу очікується 13 травня. Саме тоді виступить й український гурт TVORCHI з піснею "Heart of Steel". Згідно з прогнозами букмекерів, наша країна може посісти третє місце, проте попередні результати можуть змінитися в останній момент.

Букмекери вже обрали своїх фаворитів Євробачення 2023. Україна в трійці лідерів.

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