Євробачення 2023: у Ліверпулі стартував другий півфінал пісенного конкурсу. Всі подробиці

У четвер, 11 травня, у Ліверпулі стартував другий півфінал Євробачення 2023. У цьому етапі змагань 16 країн-учасниць змагаються за право пройти до фіналу престижного конкурсу. Трансляція півфіналу відбувається в прямому ефірі з Liverpool Arena у Великобританії.

Початок шоу був запланований на 21:00 за центральноєвропейським часом (22:00 за київським часом). Варто відзначити, що Україна має можливість голосувати у другому півфіналі Євробачення. Після закінчення виступів 16 учасників, на екрані буде з'являтися інформація про час, коли можна буде відправляти SMS-повідомлення на номер 7576 з номером учасника, за якого ви бажаєте проголосувати.

Читайте також: Євробачення 2023: Коли виступатиме Україна і під яким номером

Відео дня

Перед початком другого півфіналу конкурсу, українська співачка Джамала, яка є переможницею Євробачення-2016, представить свій новий альбом "QIRIM". Вона виступила у Ліверпулі разом з одним із найстаріших оркестрів Великобританії, чим додасть особливого шарму та музичного витончення своєму виступу.

Хто виступатиме в другому півфіналі Євробачення 2023

Данія: Рейлі – Breaking My Heart; Вірменія: Brunette – Future Lover; Румунія: Теодор Андрей – D.G.T. (Off and on); Естонія: Аліка – Bridges; Бельгія: Густаф – Because of You; Кіпр: Ендрю Ламбру – Break a Broken Heart; Ісландія: Diljá – Power; Греція: Віктор Вернікос – What They Say; Польща: Бланка – Solo; Словенія: Joker Out – Carpe diem; Грузія: Іру – Echo; Сан-Марино: Piqued Jacks – Like an Animal; Австрія: Тея і Саліна – Who the Hell is Edgar?; Албанія: Albina & Familja Kelmendi – Duje; Литва: Моніка Лінкіте – Stay; Австралія: Voyager – Promise;

Де дивитись другий півфінал Євробачення 2023

Пісенний конкурс Євробачення-2023 можна дивитися на:

Читайте також: У Ліверпулі стартувало Євробачення-2023: всі подробиці відкриття першого півфіналу пісенного конкурсу (фото)

Виступи учасників

Reiley – фарерський співак та блогеру, йому 25 років. Хлопець прославився завдяки виконанню каверів вже відомих пісень, які публікував в TikTok.

Пісня Reiley Breaking My Heart – композиція про страх та невпевненість, через які приходить закоханий. У пісні автор детально описує труднощі у стосунках, а також про небажання поринати у кохання через страх страждати. Breaking My Heart – емоційна історія про складний баланс любові та страху, про боротьбу за довіру й повну віддачу себе іншій людині.

***

Brunette – не лише співачка, а й авторка пісень. Її музична кар’єра розпочалася ще в дитинстві. Заспівала вона всього в чотири роки, а створювати свою музику почала в 15.

Пісня Brunette Future Lover про коханого, якого вона ще не зустріла. Протягом усієї композиції дівчина співає, що хоче знайти когось, з ким вона зможе займатися буденними речами – відвідувати старі книжкові магазини та пити смузі. У пісні Brunette зізнається, що вона загіпнозована кимось, кого ще ніколи не зустрічала.

***

Теодор Андрій – студент із Румунії, автор пісень, виконавець та актор. Він є переможцем багатьох національних і міжнародних музичних фестивалів, у свої 19 років він уже написав понад 100 пісень.

Співак розповів, що у пісні DGT (Off And On) розповідається історія кохання, в якій розум вступає у протиріччя з інстинктом, де відбувається дуель пристрасті та безпеки. Пісня про кохання, яка стає залежністю зі своїми добрими та поганими сторонами, а також задоволенням від кохання. Це – про повернення до чогось згубного, де любов не обґрунтована, а рішення приймає адреналін, неминуче зло з любов’ю та всім, що вона означає – пристрасть, сльози, посмішки, дитинство, зрілість, довіра, ризик, правда та брехня.

***

Alika – 20-річна співачка з Естонії, яка перемогла в популярному музичному шоу Естонський ідол. Співачка зазначає, що пісня є її власною чесністю, і тому вона вірить у її потенціал. У пісні вона розкрила та написала дуже чесну історію, що ґрунтується на власному досвіді, та перетворила її на пісню.

***

Gustaph – співак, який уже брав участь у Євробаченні. Раніше він вже двічі виступав на конкурсі як бек-вокаліст (у 2018 році в Лісабоні й у 2021 році в Роттердамі). Gustaph написав свою першу пісню, коли йому було сім років. Вже в 19 співак випустив свій перший сингл під назвою Gonna Lose You. Його учасник написав і продюсував самотужки.

Співак зізнався, що насправді конкурсна пісня – це миттєва вечірка, і люди, мабуть, відразу почуватимуться добре, після і під час виступу.

***

Цього року Кіпр представлятиме 24-річний австралійський співак Ендрю Ламбру, який має греко-кіпрське походження. Він виконає конкурсну пісню, що має назву Break A Broken Heart.

Пісня "Break A Broken Heart" Ендрю Ламбру розповідає про людину, якій завдав біль той, кого він любив, але він стійкий і не дозволяє болю зламати його, незважаючи на постійне погане поводження з ним. Вірш розповідає про злети і падіння відносин, де головний герой спливає кров'ю, але іншу людину це, здається, не хвилює.

***

Dilja – це псевдонім співачки під іменем Ділья Петурсдоттір. Вона сама створює пісні та пише музику. 21-річна конкурсантка прославилася в Ісландії після участі в шоу талантів у 2015-му.

Співачка сказала, що ця пісня – про власних тіней. Про те, щоб не дозволяти їм заважати тому, що ви хочете робити. Не можна дозволяти своїм тіням негативно впливати на досвід, ним потрібно насолоджуватися.

***

Грецію на Євробаченні 2023 року представлятиме 16-річний співак Віктор Верникос (Victor Vernicos). Верникос виступить із піснею What They Say, яку він написав і спродюсував сам.

Співак народився в Афінах – він наполовину грек і наполовину данець. Музикою він почав займатися з 4 років – брав уроки вокалу та ігри на гітарі. Що стосується пісні, з якою він вирушить до Ліверпуля, то артист характеризує її як святкову та атмосферну баладу.

***

Бланка Стайков – 23-річна польська співачка та модель зі Щецина. Вона почала займатися музикою з дитинства та випустила дебютний сингл Strong Enough у 13 років.

Solo – чуттєва пісня про усвідомлення власної незалежності й гідності. Blanka виходить зі стосунків, над якими працює лише вона, і розуміє, що їй краще бути наодинці.

***

Joker Out – словенський альт-рок-гурт, сформований 2016 року. Тоді він налічував у своєму складі трьох осіб. Сьогодні ж у колективі п’ятеро учасників, які популярні не лише у своїй країні, а й поза її межами.

Назва пісні з латинської перекладається як "скористайтеся днем". Пісня розповідає про те, що потрібно менше турбуватися про майбутнє і жити лише сьогоднішнім днем. Гурт закликає шанувальників жити позитивно, на повну – і без війни.

***

22-річна Іру Хечанові, яка виступає під псевдонімом Iru, народилася та виросла в столиці Грузії – Тбілісі. Артистка займається музикою із самого дитинства. Сама співачка описує свій ранній вік як "заглиблений у музику". Iru вже представляла Грузію на дитячому Євробаченні. Це було у 2011 році – тоді вона перемогла у складі гурту Candy.

За словами самої Iru, відлуння (Echo) – це кохання та бажання дослухатися до свого внутрішнього голосу. Головна думка пісні – це боротьба любові та прояв віри. Ехо – це внутрішній голос, прояв любові та миру.

***

Piqued Jacks – музичний гурт з Італії, учасники якого виконують альтернативний рок. Відомо, що гурт раніше виступав на розігріві в Interpol, а перший реліз учасники випустили у 2015-му. Рік тому Piqued Jacks видали ще кілька синглів, виступивши в Лос-Анджелесі та Великій Британії.

Музиканти пояснюють, що ця пісня – як тварина, в якій збережені всі характерні риси учасників гурту: енергійний голос, надлишковий риф, пронизливий бас і суперсучасні ударні. Послання в нашій пісні дуже просте – бути вільним, щоб потурати своїм імпульсам, переживаючи сексуальність як вечірку, танець у джунглях у його найпристрасніших рисах.

***

Дівчата з дуету Teya & Salena познайомилися під час змагань в австрійському шоу талантів Starmania 21. До зустрічі вони вже пробувались на Євробачення. Teya брала участь у нацвідборі від Австрії та Сербії. Selena ж посіла друге місце на відборі у 2019 році.

Пісня Who The Hell Is Edgar? написана про американського письменника Едгара Аллана По. Співачки розповідають, що його привид вселився в їхні тіла для того, щоб створити ліричний шедевр. Teya & Salena повторюють фразу "нуль, крапка, нуль, нуль, три", сатирично натякаючи на 0,003 цента, які платять авторам пісень за трансляцію.

***

Альбіна Кельменді – популярна албанська співачка. Дівчина завжди була оточена музикою, виросла в родині професійних музикантів, а її батьки – Албана та Буджар – закохалися завдяки музиці.

Пісня Альбіни та родина Кельменді Duje – про роль любові в сім’ї та про подолання будь-яких труднощів, які перешкоджають родинному щастю. Композиція наповнена емоційністю, що відповідає традиціям албанської музики, та розповідає історію кохання, яка супроводжує родину Келменді протягом усього їхнього життя.

Також Альбіна розповіла, як це – виступати разом зі своєю сім’єю:

"Це таке особливе почуття. Я була на сцені сама багато разів – і це чудово, але бути зі своєю сім’єю – це наступний рівень, це дуже потужно і так по-особливому", – каже співачка.

***

Моніка Лінкіте – співачка із Литви. Дівчині 30 років, відомо, що з дитинства вона займалася танцями, однак, коли навчилася грати на фортепіано, обрала кар’єру артистки.

Моніка зізнається, що якби їй довелося вибрати одне слово для опису пісні, то вона б сказала, що мелодія – про особисте зцілення, історія з особистого досвіду. Але, на думку співачки, вся Європа зараз потребує зцілення, тож ідеться саме про це.

***

Voyager – поп-метал-гурт, створений в Австралії у 1999 році. Зараз колектив складається з п’яти учасників. Артисти випустили сім повноформатних студійних альбомів.

Пісня Promise розповідає про подорож на кораблі Voyager. Гурт закликає слухачів приєднатися до дикої поїздки. Музичне відео до Promise демонструє рідний штат артистів з різних куточків.

Надаємо, букмекери вже обрали своїх фаворитів Євробачення 2023. Україна в трійці лідерів.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!