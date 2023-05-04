Евровидение 2023: Когда будет выступать Украина и под каким номером

Украинская делегация уже отправилась в Великобританию, где в городе Ливерпуль продолжаются последние приготовления к 67-му международному песенному конкурсу Евровидения, который состоится в 2023 году.

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Украину на этом конкурсе представляет дуэт TVORCHI, победивший в Национальном отборе с треком Heart of Steel о мужестве украинской нации. В связи с российским полномасштабным вторжением в Украину конкурс не был проведен, а потому Почетная миссия была передана серебряному призеру, Великобритании.

В 2022 году победителями Евровидения стала украинская группа Kalush Orchestra с хитом "Стефания". В следующем году Украина автоматически попала в гранд-финал конкурса.

Первый полуфинал Евровидения в 2023 году состоится в 22:00 (по киевскому времени) во вторник, 9 мая, на арене Liverpool, второй полуфинал – 11 мая, четверг. Финал – 13 мая, суббота. Всего в конкурсе примут участие 37 стран.

По результатам жеребьевки, TVORCHI будут выступать на Евровидении под 19-м номером. Украинские зрители с нетерпением ожидают выступления украинских представителей и надеются на их победу.

Предоставляем, букмекеры уже выбрали своих фаворитов Евровидения 2023 года. Украина в тройке лидеров.

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