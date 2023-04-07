'Фальшивая паска': пошаговый рецепт приготовления пасхального хлеба

В Германии на Пасху готовят так называемый "фальшивую паску" - это мясное блюдо, традиционное в стране. Такой хлеб выпекают с грибной и мясной начинкой, а украшают творожной "глазурью".

Это блюдо выглядит как обычный пасхальный хлеб, однако внутри содержит "сюрприз". Рецептом такой паски поделились повара сайта "Вкусно".

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Какие продукты нужны:

Для теста:

Мука – 1400 г

Сметана (20%) – 120 мл

Майонез (домашний) – 120 мл

Сливочное масло – 30 граммов

Сахар – 16 г

Соль – 80 г

Водка – 40 мл

Масло – 20 мл

Для начинки:

Свиной окорок – 2,2 кг

Куриное филе – 2 шт.

Сыр гауда – 500 г

Болгарский перец – 3 шт.

Лук порей – 3 шт.

Лук репчатый – 5 шт.

Соль – 80 г

Черный молотый перец – 24 г

Черный перец горошком – 3 шт.

Душистый перец горошком – 3 шт.

Лавровый лист – 2 шт.

Гвоздика – 3 шт.

Корица – 1 палочка

Виноградный сок – 1 л

Мед (жидкий) – 40 мл

Масло растительное – 160 мл

Для декора:

Крем-сыр – 200 г

Сливки (33%) – 200 мл

Перепелиные яйца (вареные) –5 шт.

Фисташки – 100 г

Тимьян – 3 веточки

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Как приготовить мясную паску

Замаринуйте свинину – в гранатовый сок добавьте жидкий мед, лавровый лист, черный перец горошком, гвоздику, душистый перец горошком и палочку корицы. Окорок посыпьте солью и черным молотым перцем, втирая специи в мясо.

В маринаде мясо должно закипеть и провариться 25 мин. Затем настояться час. Готовое мясо, когда остынет и настоится, измельчите.

Куриное филе нужно порезать, посыпать солью и черным молотым перцем. Обжарьте кусочки курицы на растительном масле, добавьте порезанный кубиком лук и болгарский перец и немного потушите.

Лук порей разделите на белые и зеленые части. Белую – порежьте кольцами, а зеленую – мелкими кусками. Натрите на крупной терке сыр.

Подготовьте тесто: смешайте мягкое сливочное масло, сметану, домашний майонез, водку, соль, сахар и муку. Замесите тесто, накройте плёнкой и оставьте на 15 мин.

Отстоявшееся тесто раскатайте и выложите в смазанную маслом форму так, чтобы оно свисало с краев где-то на 7 см.

Выложите слоями начинку: сначала курицу с овощами, затем тертый сыр, далее – лук порей, снова творог, затем куски свинины. Выкладывайте начинку слоями до окончания всех ингредиентов. Закройте начинку краями теста, сделайте на тесте проколы, чтобы выходил пар.

Мясную паску нужно выпекать 45 мин при температуре 180 градусов.

Когда хлеб остынет, извлеките его из формы, сверху смажьте смесью взбитого со сливками крем-сыра, веточками чабреца, фисташками и отваренными перепелиными яйцами.

Предлагаем рецепт веганской паски, которую готовить очень быстро и просто.

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