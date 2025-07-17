Федоров анонсировал отмену дистанционного обучения в украинских школах

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров, который является потенциальным кандидатом на должность первого вице-премьер-министра Украины, сообщил, что приказ Министерства образования и науки №1112, который вызвал споры, в частности относительно дистанционного обучения в школах, будет отменен.

Он подчеркнул, что правительство будет работать над тем, чтобы обеспечить ученикам доступ к обучению в безопасных школах. Об этом министр заявил в видеообращении, пишет UAportal со ссылкой на ТСН.

"В пятницу будет отменен, например, приказ №1112, к которому есть много вопросов у общины депутатов. И вместе с депутатами мы будем искать путь, как достигать целей и выводить детей в офлайн, в безопасные школы. Как догнать все знания, которые были потеряны за последние несколько лет - за Covid, полномасштабную войну - будем искать этот путь", – отметил Федоров.

Какие основные проблемы вызывает приказ Министерства образования и науки №1112

Ограничения в выборе учебного заведения

Согласно документу, начиная с 1 сентября 2025 года, ученики, которые стали внутренне перемещенными лицами, должны будут учиться только в школах по месту фактического проживания. Это может привести к дополнительной психологической нагрузке на детей, которые уже пережили вынужденное переселение или травмы войны. Для многих из них процесс адаптации к новой школе станет серьезным испытанием.

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Ограничение доступа к дистанционному обучению

Этот приказ вводит новое правило: дистанционные классы должны состоять не менее чем из 20 учеников. Это противоречит действующему Закону Украины "О полном общем среднем образовании", где минимальное количество учеников в классе определено как пять. Вследствие этого школы с меньшими дистанционными группами могут лишиться возможности их проводить, что негативно скажется на доступности образования для детей в разных регионах.

Трудности для детей с ВОТ

Ученики с временно оккупированных территорий могут получать образование дистанционно через систему педагогического патронажа по новым требованиям. Однако для этого родители должны предоставить личные данные и дать письменное согласие на их обработку. В условиях оккупации, где любая связь с Украиной подлежит преследованию, это создает серьезные угрозы для безопасности семей и фактически ограничивает доступ детей к украинскому образованию.

Возможные риски для детей в прифронтовых районах

Министерство образования настаивает на проведении очных занятий в школах, где есть укрытия. Однако на практике многие школы в прифронтовых громадах не имеют соответственно оборудованных убежищ или не имеют их вообще. Путь к учебным заведениям в районах, где часто звучат обстрелы, добавляет еще один фактор опасности. Хотя МОН уверяет, что дистанционное обучение не будет полностью отменено, даже в таких ситуациях будут применяться дополнительные условия.

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