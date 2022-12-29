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Общество

Фермер из Уганды попросил 12 своих жен принимать противозачаточные таблетки, потому что отец не может прокормить 102 детей

Игорь Романько

Отец 102 детей попросил 12 жен принимать противозачаточные таблетки

67-летний фермер Муса Хасахья из Лусаки в Уганде решил прекратить увеличивать свою семью, поскольку ему трудно прокормить свою огромную семью.

Об этом пишет The Sun. У фермера 102 детей и 568 внуков, поэтому попросил своих 12 жен принимать таблетки. Как сказал сам мужчина, из-за роста стоимости жизни его доходы уменьшились. Приблизительно треть всех детей Мусы в возрасте от 6 до 51 года живут с ним на его ферме и вместе хозяйничают.

"Я женился на одной женщине на другой. Как мужчина может быть доволен одной женщиной", – рассказал Муса.

Муса и его семья живут в Лусаке в Уганде, где полигамия законна. Все его жены живут под одной крышей, что позволяет Хасахье контролировать, чтобы они не сбежали с другими мужчинами.

Самая молодая жена фермера, Зулайка, которая на 21 год младше своего старшего пасынка, родила 11 детей и теперь принимает таблетки, чтобы защититься от нежелательной беременности.

"У меня больше не будет детей. Я видела плохое финансовое положение и теперь принимаю противозачаточные таблетки", – сказала она.

Ранее компания EctoLife представила концепцию завода по выращиванию детей.

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Общество