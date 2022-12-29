Фермер з Уганди попросив 12 своїх дружин приймати протизаплідні пігулки, бо батько не може прогодувати 102 дітей

67-річний фермер Муса Хасах'я з Лусаки в Уганді, вирішив припинити збільшувати свою сім'ю, оскільки йому важко прогодувати свою величезну родину.

Про це пише The Sun. Фермер має 102 дітей і 568 онуків, тому попросив своїх 12 дружин приймати таблетки. Як сказав сам чоловік, через зростання вартості життя його доходи зменшились. Приблизно третина всіх дітей Муси віком від 6 до 51 року живуть з ним на його фермі та разом господарюють.

"Я одружувався з однією жінкою за іншою. Як чоловік може бути задоволений однією жінкою", – розповів Муса.

Муса та його родина живуть у Лусаці в Уганді, де полігамія є законною. Усі його дружини живуть під одним дахом, що дозволяє Хасах'є контролювати, щоб вони не втекли з іншими чоловіками.

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Наймолодша дружина фермера, Зулайка, яка на 21 рік молодша за свого найстаршого пасинка, народила 11 дітей і тепер приймає таблетки, щоб захиститись від небажаної вагітності.

"У мене більше не буде дітей. Я бачила погане фінансове становище і тепер приймаю протизаплідні пігулки", – сказала вона.

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