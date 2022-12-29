Фермер из Уганды попросил 12 своих жен принимать противозачаточные таблетки, потому что отец не может прокормить 102 детей

67-летний фермер Муса Хасахья из Лусаки в Уганде решил прекратить увеличивать свою семью, поскольку ему трудно прокормить свою огромную семью.

Об этом пишет The Sun. У фермера 102 детей и 568 внуков, поэтому попросил своих 12 жен принимать таблетки. Как сказал сам мужчина, из-за роста стоимости жизни его доходы уменьшились. Приблизительно треть всех детей Мусы в возрасте от 6 до 51 года живут с ним на его ферме и вместе хозяйничают.

"Я женился на одной женщине на другой. Как мужчина может быть доволен одной женщиной", – рассказал Муса.

Муса и его семья живут в Лусаке в Уганде, где полигамия законна. Все его жены живут под одной крышей, что позволяет Хасахье контролировать, чтобы они не сбежали с другими мужчинами.

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Самая молодая жена фермера, Зулайка, которая на 21 год младше своего старшего пасынка, родила 11 детей и теперь принимает таблетки, чтобы защититься от нежелательной беременности.

"У меня больше не будет детей. Я видела плохое финансовое положение и теперь принимаю противозачаточные таблетки", – сказала она.

Ранее компания EctoLife представила концепцию завода по выращиванию детей.

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