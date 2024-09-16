Финансовая помощь детям погибших военных: до какого возраста получают

Дети-сироты, потерявшие своих опекунов, в том числе родителей-военнослужащих, имеют право на социальную поддержку. Эти выплаты доступны даже для совершеннолетних детей до возраста, независимо от их статуса студента высшего учебного заведения.

Такую информацию предоставляет Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

Государственная помощь при потере кормильца

По данным Пенсионного фонда, оставшиеся без кормильца дети могут продолжать получать финансовую поддержку от государства даже после достижения совершеннолетия, независимо от завершения обучения в высших учебных заведениях.

Следует отметить, что согласно украинскому законодательству о пенсионном обеспечении помощь в связи с потерей кормильца выплачивается до достижения 23-летнего возраста, независимо от продолжения обучения ребенка.

Члены семьи, которые были на содержании погибшего и нетрудоспособны, также имеют право на получение пенсии. Выплата назначается при условии, что умерший кормильец имел необходимый страховой стаж на момент смерти, который отвечал требованиям для получения пенсии по инвалидности ІІІ группы - от одного до пятнадцати лет.

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Размер доступных выплат

Сумма пенсии рассчитывается следующим образом: одному нетрудоспособному члену семьи выплачивается половина пенсии по возрасту умершего кормильца. Если в семье двое или более нетрудоспособных, общая сумма составляет 100% пенсии по возрасту умершего, которая распределяется между ними равными долями.

Дети, потерявшие обоих родителей, получают пенсию на основе пенсии по возрасту каждого родителя отдельно.

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