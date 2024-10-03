Финансовая помощь для ВПЛ: как переселенцам будут компенсировать аренду жилья

В октябре внутренне перемещенные лица смогут получить финансовую поддержку на жилищные нужды. Деньги помогут покрыть расходы на аренду жилья на период шести месяцев.

По словам организаторов, эти финансы предназначены для помощи ВПЛ и могут быть потрачены на оплату аренды жилья. Об этом пишет 24 Канал.

Программа реализуется на территории Винницы и Винницкой области, а также в Днепре и Днепропетровской области.

"Его целью является поддержать семьи ВПЛ после вынужденного перемещения и содействие их интеграции и адаптации в новых общинах в течение шести месяцев", – отмечают организаторы.

Внутренне перемещенные лица, которые не получали финансовой поддержки на аренду жилья от международных организаций, имеют право претендовать на денежную помощь.

Читайте также: Части переселенцев придется вернуть деньги государству

Кто может получить выплаты

Заявители должны входить в одну из следующих категорий:

Внутренне перемещенные лица, которые проживают во временных жилых помещениях и могут самостоятельно оплачивать аренду после завершения срока предоставления помощи.

ВПЛ, проживающие во временных помещениях (школах, детсадах), которые подлежат освобождению в связи с возобновлением работы этих учреждений.

Перемещенные лица, которые арендуют жилье и могут быть выселены, не имея других вариантов, кроме переселения во временные приюты.

Новоприбывшие ВПЛ, которые не желают проживать в местах временного размещения.

Кроме того, нужно соответствовать критериям уязвимости:

Семья включает одного из родителей и одного ребенка или нескольких детей в возрасте до 18 лет, или лиц старшего возраста (от 55 лет).

Главой семьи может быть одинокий мужчина или женщина пожилого возраста (от 55 лет) или лицо старшего возраста, которое заботится об одном или нескольких детях до 18 лет.

Также в состав семьи могут входить люди с инвалидностью или те, кто имеет хронические заболевания.

Напомним, ранее мы рассказывали, что многодетные семьи могут получить помощь от UNICEF.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!