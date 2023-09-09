Фольга на балконе избавит от надоедливой проблемы

Если у вас открытый балкон и птицы частые гости на нем, это может обернуться определенными неприятностями. Ведь птичий помет убирать то и дело дело не из приятных.

Чтобы отвадить птиц от балкона, можно воспользоваться бюджетным средством – просто используйте алюминиевую фольгу.

Эксперты советуют прикрепить куски фольги на краю балкона. Алюминий отражает солнечный свет, что значительно мешает голубям. Считается, что они "ненавидят все, что блестит". Кроме того, голуби также ненавидят шум, создаваемый фольгой, когда они на нее приземляются.

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Просто вырежьте несколько кусков фольги и разместите их на краю или поручнях вашего балкона, точнее нацеливаясь на то место, где птицы больше всего привыкли приземляться.

"Благодаря этой технике голуби больше не смогут забраться на вашу балюстраду. Таким образом, вы сможете в полной мере пользоваться преимуществами своего балкона, не опасаясь их появления в любое время суток", – говорят специалисты.

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