Французский воздушный десерт: рецепт ягодно-творожного суфле

Нежный, воздушный ягодный десерт станет отличным завершением вкусного обеда. Можете добавлять к нему целые ягоды или же смешать их с творожной массой – тогда он приобретет нежно-розовый цвет.

Ингредиенты:

– Кисломолочный творог – 500 г

– яйца – 4 шт.

– Сыр рикота – 250 г

– Свежие ягоды – 200 г

– Крахмал – 30 г

– Сахар – по вкусу

– Лимон – 1 шт.

– Ванилин – мелочь

– сливочное масло – 30 г

– Черника, малина – для украшения

Способ приготовления:

1. Вымойте и высушите лимон, натрите цедру.

2. Отделите белки от желтков и взбейте до густоты, добавив немного соли. Поставьте в холодильник.

3. Смешайте кисломолочный творог, рикоту и желтки. Взбейте миксером до однородности.

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4. Добавьте к массе сахар, ванилин и цедру лимона. Насыпьте крахмал и взбейте.

5. Совместите творожную массу с белками и перемешайте.

6. Смажьте формы для выпекания маслом. На дно выложите ягоды и укройте творожной массой. Выровняйте.

7. Выпекайте при 170 °C 15 – 20 минут.

8. Украсьте ягодами.

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